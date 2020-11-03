За время пандемии в Алтайском крае умерло более 800 человек с COVID-19. В аптеках не хватает препаратов для лечения коронавирусной инфекции и ОРВИ, а губернатор призвал оперативнее оказывать медпомощь населению. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Еще 225 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. Из них 70 – барнаульцы. Теперь в регионе 19 892 инфицированных, среди них 1475 детей.
Коронавирусом уже переболели 16 720 человек. За минувшие сутки из больниц выписали 181 выздоровевшего. На лечении в инфекционных госпиталях остаются 2350 человек. В тяжелом состоянии находятся 550 пациентов, 178 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 5689 бессимптомных вирусоносителей лечатся на дому.
За время пандемии в регионе скончались 808 зараженных (+9 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 395 человек.
В пресс-службе краевого Минздрава подтвердили, что сейчас наблюдается нехватка:
- противовирусных ("Интерферон", "Ингавирин", умифеновир, осельтамивир);
- антибиотиков (азитромицин, амоксициллин / клавулановая кислота, цефтриаксон, моксифлоксацин, левофлоксацин);
- жаропонижающих (парацетамол).
Причина дефицита – отсутствие товара у оптовиков. Во многих аптеках пока не готовы сказать, когда лекарства появятся в продаже.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главам городов и районов повысить оперативность оказания медпомощи.
Глава региона распорядился оценить ситуацию с доступностью получения консультации по телефонам поликлиник.
"В пятницу был проведен контрольный обзвон поликлиник Барнаула, который показал положительные результаты. Чтобы дозвониться в любую поликлинику города, нужно держать трубку не больше 30 секунд. Четыре гудка – и тебе ответили. Этого у нас три или четыре недели назад не было", – подчеркнул губернатор.
Также Томенко поручил выяснить, по какой причине нет ряда лекарства в аптеках – из-за ажиотажного спроса или отсутствия поставок.
Алтайские школьники ушли отдыхать с 26 октября на две недели, вместо одной. Увеличить срок каникул власти решили из-за сложной эпидемической обстановки по коронавирусу и сезонным ОРВИ. 9 ноября дети должны вернуться на занятия.
На своей странице в Instagram он сообщил, что заболевание проходит бессимптомно, состояние удовлетворительное.
Хорохордин будет работать дистанционно. Он также добавил, что все министерства и ведомства продолжают работать в плановом режиме.
И.о. руководителя реанимационного отделения горбольницы № 10 Барнаула Юрий Кочетов умер после нескольких недель борьбы с коронавирусом.
Кочетов заболел в октябре. Спустя неделю после сдачи теста, он не смог получить результат. Родственники говорят, что врач несколько раз обращался к руководству с просьбой отпустить его на больничный, даже когда был в тяжелом состоянии. Но его не отпускали, мотивируя это тем, что работать будет некому.
2 ноября стало известно, что мужчина умер. Его родственники обратились в прокуратуру.
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