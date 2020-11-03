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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 219

, ИА "Амител"
О главном за 3 ноября
Фото: www.pexels.com

Фото: www.pexels.com

За время пандемии в Алтайском крае умерло более 800 человек с COVID-19. В аптеках не хватает препаратов для лечения коронавирусной инфекции и ОРВИ, а губернатор призвал оперативнее оказывать медпомощь населению. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае 3 ноября?

Еще 225 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. Из них 70 – барнаульцы. Теперь в регионе 19 892 инфицированных, среди них 1475 детей.

Коронавирусом уже переболели 16 720 человек. За минувшие сутки из больниц выписали 181 выздоровевшего. На лечении в инфекционных госпиталях остаются 2350 человек. В тяжелом состоянии находятся 550 пациентов, 178 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 5689 бессимптомных вирусоносителей лечатся на дому.

За время пандемии в регионе скончались 808 зараженных (+9 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 395 человек.

2
Нехватка лекарств
Чтобы купить лекарства для лечения ОРВИ и коронавирусной инфекции, барнаульцам приходится обежать несколько аптек и попросить помощи у родных. Ведь найти нужные таблетки сейчас непросто – в аптеках острый дефицит препаратов.

В пресс-службе краевого Минздрава подтвердили, что сейчас наблюдается нехватка:

  • противовирусных ("Интерферон", "Ингавирин", умифеновир, осельтамивир);
  • антибиотиков (азитромицин, амоксициллин / клавулановая кислота, цефтриаксон, моксифлоксацин, левофлоксацин);
  • жаропонижающих (парацетамол).

Причина дефицита – отсутствие товара у оптовиков. Во многих аптеках пока не готовы сказать, когда лекарства появятся в продаже.

3
Медучреждения просят повысить оперативность

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главам городов и районов повысить оперативность оказания медпомощи.

Глава региона распорядился оценить ситуацию с доступностью получения консультации по телефонам поликлиник.

"В пятницу был проведен контрольный обзвон поликлиник Барнаула, который показал положительные результаты. Чтобы дозвониться в любую поликлинику города, нужно держать трубку не больше 30 секунд. Четыре гудка – и тебе ответили. Этого у нас три или четыре недели назад не было", – подчеркнул губернатор.

Также Томенко поручил выяснить, по какой причине нет ряда лекарства в аптеках – из-за ажиотажного спроса или отсутствия поставок.

4
Школьные каникулы продлят?
В правительстве Алтайского края не исключают, что школьные каникулы могут продлить. Этот вопрос губернатор Виктор Томенко предложил обсудить на заседании оперативного штаба 5 ноября.

Алтайские школьники ушли отдыхать с 26 октября на две недели, вместо одной. Увеличить срок каникул власти решили из-за сложной эпидемической обстановки по коронавирусу и сезонным ОРВИ. 9 ноября дети должны вернуться на занятия. 

5
Глава Республики Алтай заболел
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заразился коронавирусом. Положительный результат он получил во время планового тестирования.

На своей странице в Instagram он сообщил, что заболевание проходит бессимптомно, состояние удовлетворительное.

Хорохордин будет работать дистанционно. Он также добавил, что все министерства и ведомства продолжают работать в плановом режиме. 

6
Скончался врач с COVID-19

И.о. руководителя реанимационного отделения горбольницы № 10 Барнаула Юрий Кочетов умер после нескольких недель борьбы с коронавирусом.

Кочетов заболел в октябре. Спустя неделю после сдачи теста, он не смог получить результат. Родственники говорят, что врач несколько раз обращался к руководству с просьбой отпустить его на больничный, даже когда был в тяжелом состоянии. Но его не отпускали, мотивируя это тем, что работать будет некому.

2 ноября стало известно, что мужчина умер. Его родственники обратились в прокуратуру. 

7
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях:

О деньгах:

О детях:

О работе:

О профилактике:

Об отдыхе и развлечениях:

Что еще почитать 3 ноября?

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  • Бил рекорды и мечтал о кругосветке. Кем был мотоциклист, умерший в ковидном госпитале
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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