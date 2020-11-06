Медсестра из Новосибирска таскала ребенка за волосы и била по лицу

В Новосибирске медсестру туберкулезной больницы подозревают в жестоком обращении с детьми. В видеоролике, который активно распространяется в соцсетях, медработница хватает маленькую девочку за волосы и бросает на кровать.

Видео записала жительница города, которая проходила обследование в медучреждении с двумя детьми. Как сообщает Life.ru, утром она проснулась от шума в палате и увидела, как медсестра тащит ребенка за волосы и бьет по лицу. Во время тихого часа горожанка установила камеру, которая вскоре запечатлела неадекватное поведение работницы больницы.

В пресс-службе областного СУ СКР отметили, что следователи организовали проверку по данным сведениям. По ее результатам правоохранители примут процессуальное решение.

Представители областного Минздрава также уточнили, что медсестру отстранили от работы, готовится приказ о ее увольнении. Кроме того, для расследования инцидента создана совместная комиссия регионального Минздрава и уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко, пишет РИА Новости.