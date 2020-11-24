Мошенники звонят с реальных номеров алтайской полиции

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае мошенники звонят с телефонов, которые определяются как реальные номера дежурной части полиции. Как сообщают в ГУ МВД по региону, для этого злоумышленники используют специальное программное обеспечение.

Так, 62-летней жительнице Заринска позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, что мошенники пытаются оформить на нее кредит. Звонивший пообещал пенсионерке, что в ближайшее время с ней свяжутся полицейские. И действительно – вскоре женщине с номера 397-313 (номер дежурной части ГУ МВД России по Алтайскому краю) позвонил еще один аферист и посоветовал следовать инструкциям "сотрудника банка".

В результате мошеннических действий пенсионерка оформила на себя кредит 400 тысяч рублей и перевела мошенникам 360 тысяч. По той же схеме 26-летний житель Славгорода оформил заем на 228 тысяч и отдал аферистам 220 тысяч.

В полиции советуют при поступлении подобных звонков положить трубку, самому перезвонить на горячую линию банка и уточнить информацию.