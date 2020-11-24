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Мошенники звонят с реальных номеров алтайской полиции

, ИА "Амител"
Настоящие стражи порядка призывают население быть бдительным

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае мошенники звонят с телефонов, которые определяются как реальные номера дежурной части полиции. Как сообщают в ГУ МВД по региону, для этого злоумышленники используют специальное программное обеспечение. 

Так, 62-летней жительнице Заринска позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, что мошенники пытаются оформить на нее кредит. Звонивший пообещал пенсионерке, что в ближайшее время с ней свяжутся полицейские. И действительно – вскоре женщине с номера 397-313 (номер дежурной части ГУ МВД России по Алтайскому краю) позвонил еще один аферист и посоветовал следовать инструкциям "сотрудника банка".

В результате мошеннических действий пенсионерка оформила на себя кредит 400 тысяч рублей и перевела мошенникам 360 тысяч. По той же схеме 26-летний житель Славгорода оформил заем на 228 тысяч и отдал аферистам 220 тысяч. 

В полиции советуют при поступлении подобных звонков положить трубку, самому перезвонить на горячую линию банка и уточнить информацию.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

24.11.2020 10:46
- гость -

Полиция "слаба в коленках" найти преступников??? Так зачем нам тогда такая полиция? Раньше они говорили, что плохо работают, т.к. у них маленькая зарплата. Зарплату им сделали хорошей, но работать все равно лучше не стали... Значит не в зарплате дело было...

24.11.2020 10:47
- гость -

А мусаров не пробовали допросить ?

24.11.2020 10:48
гость

Недавно узнал что на меня микрозайм оформили в ООО МОНЕДО (ООО МФК КредитехРус), а персональные данные слили сотрудники ООО РСВ ! Запретить все эти коллекторские агенства, "псевдо колл центры" , бездельники должны работать на заводах!

24.11.2020 11:02
- гость -

24.11.2020 10:48
гость
Кто вам сказал что "бездельник ДОЛЖЕН работать на заводе?" Вас бы за такое палкой отодрать не помешало бы.

24.11.2020 11:12
- гость -


24.11.2020 10:48
гость
А как бездельник может РАБОТАТЬ??? Он же бездельник...

24.11.2020 11:36
- гость -

24.11.2020 10:47
- гость -
А мусаров не пробовали допросить ?----------------А кто это?

24.11.2020 11:39
- гость -

24.11.2020 10:47
- гость -
А мусаров не пробовали допросить ?

Гугли SIP-телефония с подменой номера.
Твоим родителям легко могут позвонить якобы с твоего номера, и наплести что угодно.

24.11.2020 11:52
Прикольно

То есть мошенники уже научились звонить с номеров полиции и опять их не могут поймать? Что дальше? Они будут приезжать на машинах с синими номерами и корочками полиции и требовать показать пин-коды? Когда уже государство осознает что эти интернет-мошенники настолько распоясались от безнаказанности что стали угрозой нацбезопасности. Пора на них обратить наконец внимание!

24.11.2020 11:54
- гость -

11:39
- гость -
Гугли SIP-телефония с подменой номера.
Твоим родителям легко могут позвонить якобы с твоего номера, и наплести что угодно.
--------
А если они позвонят и наговорят гадостей про режим - их найдут?

24.11.2020 11:55
гость

СК накрыл крупную ОПГ налоговых органов с крупной тендерной площадкой по рисованию НДС!!! Когда уже в Барнауле накроют некоторых налоговых служащих ??

24.11.2020 12:15
- гость -

Если они насилуют друг дружку чего им стоит позвонить из дежурной части?

24.11.2020 12:25
- гость -

Совершенно верно - почему десятки полицаев и других служб пасут Навального и т.п. граждан России, но не ведут борьбу с мошенниками звонарями?! А с пострадавшими ведут себя по хамски...

24.11.2020 12:26
- гость -

В результате мошеннических действий пенсионерка оформила на себя кредит 400 тысяч рублей и перевела мошенникам 360 тысяч. По той же схеме 26-летний житель Славгорода оформил заем на 228 тысяч и отдал аферистам 220 тысяч.
--------------
Не думал, не гадал, что по телефону можно оформить такой кредит. Греф и Набиуллина приди - порядок наведи!

24.11.2020 12:30
- гость -

Кого то ещё удивляет появление 1937 года ? Когда таких берут за жабры , их родственники начинают верещать : " ... они просто крепкие хозяева , деньги в семью приносили . За то что умели деньги зарабатывать в тюрьму ? ... , ну и что , что пользовались служебным положением ....." А потом потомки их реабилитируют

24.11.2020 12:36
- гость -

12:30
- гость -
Кого то ещё удивляет появление 1937 года ? Когда таких берут за жабры , их родственники начинают верещать : " ... они просто крепкие хозяева , деньги в семью приносили .
-----------------
Скорее всего, вы под действием наркотиков ибо другого диагноза у меня для вас нет. Стыдитесь.

24.11.2020 12:44
SV

Деньги переводятся мошеннику НА СЧЕТ! Если у нас полиция и банковские службы по номеру счета и по транзакциям не могут поймать мошенников, то вывод только один и он очевиден - они сами и в теме. И не надо пенять на сип-телефонию и наивных граждан. Хотели бы - все бы раскрыли.

24.11.2020 12:46
- гость -

Как можно по банковским транзакцим не понять, кому были переведены деньги и кто их снял? просто дурят и все. а люди виноваты.

24.11.2020 13:01
- гость -

С одного из сайтов, коих миллион, по SIP-телефонии:
"Как звонить с подменой номера телефона? Вам нужно подключить SIP аккаунт, который передает заданный Caller ID, отображаемый номер и установить бесплатный SIP клиент. Это программа для подмены номера, которая работает в связке с SIP аккаунтом. Вы можете указать любой номер и звонок поступит именно с него, в распечатке также будет указан подмененный номер. Доступна замена номера на сайте или в самой программе. Звонки с подменой номера полностью защищены. На сервере установлены пакеты анонимности с дополнением: VPN, TLS/SSL, SRTP и ZRTP"

24.11.2020 13:04
- гость -


24.11.2020 12:46
- гость -
Как можно по банковским транзакцим не понять, кому были переведены деньги и кто их снял? просто дурят и все. а люди виноваты.

99% прогоняют через помойный КИВИ-банк. Анонимные платежи. Сейчас там чуток гайки закручивают. Но лишь чуток. Ибо по-прежнему мошенники всех мастей пользуются счетами КИВИ-банка. Фу такими быть. А органы, видимо, все устраивает, говорят: "Нас рать!"

24.11.2020 13:18
Doka

Да уж, лжи всё больше и больше и полиция вынуждена вести себя так...

24.11.2020 13:22
- гость -

"Смольнинский муниципальный депутат Никита Юферев порвал портрет Путина, после чего на место выехали пять силовиков".

Сколько т.н. силовиков выехали по каждому звонку - ноль целых без десятых?!

24.11.2020 13:36
- гость -

24.11.2020 11:52
Прикольно
То есть мошенники уже научились звонить с номеров полиции и опять их не могут поймать?

Высокие технологии рулят в мире. Есть, на мой взгляд, ПО разрушающее и блокирующее не только экономику страны, но и позволяющее разлагать общество изнутри. Нашу страну меньше всего просвещали в этом ключе, думаю хохлов поднатоскали.

24.11.2020 13:36
- гость -

13:01
- гость -
С одного из сайтов, коих миллион, по SIP-телефонии:
"Как звонить с подменой номера телефона? Вам нужно подключить SIP аккаунт,
-----
Ну, если такие ресурсы не забанены Роскомнадзором, то они - ЗАКОННЫ. Смешно конечно, но ничего не поделаешь.

24.11.2020 13:40
- гость -

13:36
- гость -
Нашу страну меньше всего просвещали в этом ключе, думаю хохлов поднатоскали.
----
Кстати да, самое время сравнить Великую Сверхдержаву с хохлами.

P.S. А вы не тот шизик, которого постоянно хохлы в телефоне донимают? Просто интересуюсь.

24.11.2020 13:41
- гость -


24.11.2020 13:36
- гость -
Ну, если такие ресурсы не забанены Роскомнадзором, то они - ЗАКОННЫ. Смешно конечно, но ничего не поделаешь.

Роскомнадзор банит сайты с картинками против партии и религии. Это важнее

24.11.2020 13:47
- гость -


24.11.2020 13:40
- гость -
P.S. А вы не тот шизик, которого постоянно хохлы в телефоне донимают? Просто интересуюсь.

Я не тот. Но вклинюсь в вашу беседу. Они реально массово звонят.
У меня музыкальное образование и слух, я неоднократно был вна Украине, я слышу их говор, окания, гэкания, шокания. Откровенный акцент у малого количества звонящих. Но нотки - у большинства.
В последнее время стала больше доля чисто русскоговорящих... Индустрия развивается...

24.11.2020 13:50
- гость -

13:47
- гость -
Я не тот. Но вклинюсь в вашу беседу. Они реально массово звонят.
У меня музыкальное образование и слух, я неоднократно был вна Украине, я слышу их говор, окания, гэкания, шокания. Откровенный акцент у малого количества звонящих. Но нотки - у большинства.
------
Ну почему же не тот? Тот!
У меня есть знакомцы с Воронежа, те тоже гэкают и шокают, их тоже в хохлы запишем?

24.11.2020 13:50
- гость -

24.11.2020 13:40
- гость -
А вы не тот шизик, которого постоянно хохлы в телефоне донимают? Просто интересуюсь.

А ты не тот шизик что любит в туалеты подглядывать?

24.11.2020 14:05
- гость -

13:50
- гость -
А ты не тот шизик что любит в туалеты подглядывать?
-----------
В туалете за вами подглядывают хохлы. Стыдно не знать.

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