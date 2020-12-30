Как избежать засоров: "Росводоканал" напоминает о правилах пользования канализацией 

В преддверии Нового года и продолжительных выходных "Росводоканал Барнаул" напоминает горожанам о необходимости правильно использовать канализацию, чтобы засоры на сетях не испортили праздник. В качестве профилактики образования засоров предприятие регулярно проводит промывку сетей. С начала года устранено 4756 засоров, промыто почти 346 км сетей.

В барнаульском водоканале засорам противостоят специальные бригады, оснащенные мощными каналопромывочными машинами. Современная техника позволяет справиться с работой даже на трубопроводах большого диаметра. Чаще всего такие работы проводят на коммуникациях, отводящих стоки от многоэтажных домов.

"Соблюдение элементарных правил позволит избежать засоров. В канализацию нельзя сбрасывать строительный мусор, ветошь, ткань, песок, цемент, скотч-ленту, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щелочь, жиросодержащие вещества и масла, пищевые продукты, а также любые другие биологически неразлагаемые предметы. Если выбрасывать мусор неправильно, то засоры испортят вам праздничные и выходные дни", – напомнил директор по производству Дмитрий Власов.

Если вы столкнулись с засором или другой проблемой на сетях водоснабжения или водоотведения, обратитесь в "Росводоканал Барнаул" по круглосуточному номеру кол-центра 28-22-00.

ООО "Барнаульский водоканал"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 282-200

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

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