Житель Алтайского края угнал автомобиль у приятеля, чтобы не идти домой пешком

В Новоалтайске полицейские раскрыли угон автомобиля Toyota Tercel, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

Правоохранители выяснили, что двое приятелей распивали спиртное. Во время застолья один из них вышел на улицу за пакетом с продуктами, который лежал в машине друга. Однако мужчина передумал возвращаться и поехал на чужой иномарке домой.

"До дома он не успел доехать, так как был остановлен нарядом дорожно-патрульной службы. Дорожные полицейские заметили, что 30-летний житель Новоалтайска находился за рулем с признаками алкогольного опьянения. Мужчина пояснил, что забыл вернуть ключи своему товарищу и чтобы не идти по морозу пешком, решил доехать до дома на его автомобиле", – рассказали в полиции.

Машину в исправном состоянии вернули хозяину. В отношении задержанного завели уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Теперь горожанину грозит до пяти лет колонии.