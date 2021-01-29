Число безработных в Алтайском крае выросло за год более чем в два раза.

Официальное число безработных в Алтайском крае за год увеличилось в два раза. По данным краевого управления по труду и занятости населения, на 1 февраля 2020 года численность безработных граждан составляла 17 тысяч человек (1,5% от общей численности рабочей силы), а на конец 2020 года – 36 тысяч безработных (3,2%).

Как пишет "Коммерсантъ", в управлении отмечают, что ситуация на рынке труда региона складывалась аналогично общероссийским тенденциям. Рост числа обращений в службу занятости начался с апреля, всего за помощью в поиске работы обратились 94,9 тысячи человек.

Напомним, что ранее Алтайский край вошел в десятку регионов РФ, где предприниматели лучше всего перенесли пандемию. Количество компаний в регионе в 2020-м уменьшилось только на 3,57%, составив к концу года 35,85 тысячи, когда в среднем по России сокращение достигло 9,6%.