Официальное число безработных в Алтайском крае за год увеличилось в два раза. По данным краевого управления по труду и занятости населения, на 1 февраля 2020 года численность безработных граждан составляла 17 тысяч человек (1,5% от общей численности рабочей силы), а на конец 2020 года – 36 тысяч безработных (3,2%).
Как пишет "Коммерсантъ", в управлении отмечают, что ситуация на рынке труда региона складывалась аналогично общероссийским тенденциям. Рост числа обращений в службу занятости начался с апреля, всего за помощью в поиске работы обратились 94,9 тысячи человек.
Напомним, что ранее Алтайский край вошел в десятку регионов РФ, где предприниматели лучше всего перенесли пандемию. Количество компаний в регионе в 2020-м уменьшилось только на 3,57%, составив к концу года 35,85 тысячи, когда в среднем по России сокращение достигло 9,6%.
Комментарии
На днях вот же писали с точностью до наоборот...
За три месяца безработица в Алтайском крае снизилась на 11%
23 декабря 2020 г., 11:13, ИА "Амител"
Безработных стало меньше на 4,4 тысячи человек
что-то не состыковки какие-то
Минтруд сообщил о сокращении числа безработных в России
28 января 2021 г., 20:54, ИА "Амител"
Глава ведомства Антон Котяков отметил, что в центрах занятости на учете состоит меньше граждан, чем в прошлом году
или Алтайский край не субъект РФ?
Заврались.
Почти 20% работающих жителей Алтайского края получают меньше 15 тыс. рублей.
Алтайский край занял 73 место в рейтинге российских регионов по уровню зарплат в 2020 году по версии РИА Новости.
Число безработных в Алтайском крае выросло за год более чем в два раза.
И??? Что делают власти,чтобы изменить ситуацию?