В Барнауле изменили схему движения автобусов маршрута № 54

Автобусный маршрут № 54 в Барнауле с 10 февраля 2021 года будет ходить через Павловский тракт. Об этом рассказали в мэрии краевой столицы со ссылкой на сообщение комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Теперь движение осуществят по схеме: … Юрина – Солнечная Поляна – Павловский тракт – Просторная.

В городской администрации уточнили, что изменения связаны с необходимостью "определения потребностей жителей в транспортном обслуживании".

Автобусы будут ходить в тестовом режиме. По результатам тестирования власти примут окончательное решение.