Заслуженный юрист России, профессор, бывший преподаватель АлтГУ Валерий Невинский скончался в Москве на 71-м году жизни. Об этом amic.ru рассказал один из учеников Невинского, депутат Алтайского Заксобрания Александр Молотов.

"Сегодня ночью остановилось сердце моего учителя – д.ю.н., профессора, заслуженного юриста РФ, участника Конституционного Совещания 1993 года Валерия Валентиновича Невинского. Спи спокойно дорогой мой учитель, вечная тебе память..." – написал Молотов в своем Telegram-канале.

По словам Александра Молотова, несколько недель назад Невинского госпитализировали с коронавирусом. Ученый находился в реанимации, затем пошел на поправку: его перевели в общую палату, однако сердце Невинского не выдержало. Похороны пройдут в Москве.

Напомним, Валерий Невинский участвовал в разработке проекта Конституции РФ 1993 года, был руководителем рабочей группы и одним из разработчиков проекта Устава Алтайского края, договора о разграничении полномочий между органами госвласти Алтайского края и РФ.

Неоднократно участвовал в процессах Конституционного Суда ("алтайское дело", "налоговый федерализм", "дело о государственном суверенитете России"). Был организатором международных, российских и региональных научно-практических конференций.

Валерий Невинский родился 5 декабря 1950 года в Томске. Работал в Усть-Чулымской сплавной конторе треста "Томлес", старшим инспектором Молчановского РОВД МВД СССР, секретарем Молчановского райкома ВЛКСМ. В 1974-1975 годах проходил срочную службу в рядах Вооруженных Сил СССР (Группа советских войск в Германии).

Большая часть дальнейшей биографии Невинского связана с Алтайским госуниверситетом. Здесь он прошел путь от ассистента до профессора, защитил последовательно кандидатскую и докторскую диссертации, возглавил кафедру конституционного и международного права. Позднее стал проректором по международным связям, а затем – по научной работе. Валерий Невинский входил в Общественную палату Алтайского края. Был награжден краевыми медалями "За заслуги в труде" и "Заслуги перед обществом". В середине 2010-х годов Валерий Невинский переехал в Москву.