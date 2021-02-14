В Кемерове полицейский сделал предложение возлюбленной в присутствии коллег

В социальных сетях распространяется видео, на котором сотрудник полиции делает предложение своей возлюбленной на работе. Добавить оригинальности в процесс мужчине помогли коллеги.

"Этот День влюбленных дознаватель отдела полиции города Кемерова Ирина Гончарова запомнит на всю жизнь, ведь сегодня ей сделал предложение руки и сердца ее возлюбленный, старший лейтенант полиции Григорий Степанов", – говорится в сообщении.

В комментариях под роликом пользователи соцсетей отмечают, что это не первый подобный поступок за сегодня и мужчины-полицейские в День влюбленных сделали предложения своим девушкам в нескольких регионах России.

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