Жители алтайского села жалуются на периодическое отсутствие воды в домах

Жительница села Залесово Алтайского края пожаловалась на периодическое отсутствие воды в домах на нескольких улицах. По ее словам, в течение трех месяцев вода не подается по выходным, а порой и по будним дням.

Согласно ее обращению, опубликованному в сообществе "Инцидент Барнаул", причины отсутствия ресурса называют различные – порывы, сломанный насос, высокий водозабор. По словам женщины, она уже обращалась к руководителю МУП "Коммунальщик", главе администрации района и в правительство Алтайского края, однако проблема так и не решается.

"Не так давно воды не было пять дней, доставки воды не было. На контакт никто не хочет идти", – пишет женщина.

Сельчанка отмечает, что у нее двое детей, и каждые выходные без воды жить "нереально". Кроме того, без ресурса остаются и инвалиды, которые тоже проживают на этой улице.