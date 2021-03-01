Три трассы открыли для движения в Алтайском крае

Алтайские дорожники вечером 1 марта открыли для движения дороги Алейск – Буканское и Поспелиха – Новичиха – Волчиха. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Однако, по данным на 22 часа, проезд до сих пор закрыт на следующих участках:

от Алейска до с. Усть-Пристань;

от Змеиногорска до Рубцовска;

от Курьи до границы Казахстана;

от Рубцовска до Горняка;

от Усть-Калманки до с. Озерки в Усть-Калманском и Чарышском районах.

В ведомстве призвали водителей не превышать скорость и соблюдать дистанцию до впереди идущего транспорта. Если возможно, следует отказаться от дальних поездок.

Ранее автолюбителей предупредили, что в регионе бушует метель. Ухудшают обстановку гололедица и снежные заносы.