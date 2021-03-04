Барнаульцы пожаловались на "Газель-подснежник", припаркованную у пешеходного перехода

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Жительница города в аккаунте "Черное и Белое Барнаул" пожаловалась на "Газель", в течение длительного времени припаркованную рядом с зеброй на Лазурной, 29. По словам женщины, автомобиль закрывает обзор пешеходам. Горожанка отметила, что по этой зебре множество детей переходят дорогу по пути в школу.

"Конечно, каждый раз напоминаем, чтобы сначала убедились, что безопасно, а только потом переходили, но всякое может быть. Вчера чуть не сбили там женщину с двумя детьми, я с ребенком шла за ними следом", – написала автор поста.

В городской ГИБДД amic.ru объяснили, что нарушения правил дорожного движения в этом случае нет. "Газель" хоть и находится на расстоянии ближе 5 метров к переходу, но стоит в парковочном кармане. Тем не менее на место выехал экипаж, автоинспекторы нашли водителя и провели с ним профилактическую беседу. Автомобилист переставил машину.

Как рассказал начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Барнаула Геннадий Кузнецов, о нарушении ПДД барнаульцы могут сообщать в полицию по телефону 102 (с мобильного) или в автоинспекцию по номеру 391-090. На место выезжает экипаж, и если есть вина автовладельца, то его привлекают к административной ответственности. Кузнецов добавил, что за сутки в ГИБДД города поступает 20-30 подобных обращений.