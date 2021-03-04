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Барнаульцы пожаловались на "Газель-подснежник", припаркованную у пешеходного перехода

, ИА "Амител"
Владелец автомобиля после беседы с инспекторами ГИБДД убрал машину, хотя ничего и не нарушал

Фото: www.instagram.com/chb_brn

Жительница города в аккаунте "Черное и Белое Барнаул" пожаловалась на "Газель", в течение длительного времени припаркованную рядом с зеброй на Лазурной, 29. По словам женщины, автомобиль закрывает обзор пешеходам. Горожанка отметила, что по этой зебре множество детей переходят дорогу по пути в школу.

"Конечно, каждый раз напоминаем, чтобы сначала убедились, что безопасно, а только потом переходили, но всякое может быть. Вчера чуть не сбили там женщину с двумя детьми, я с ребенком шла за ними следом", – написала автор поста.

В городской ГИБДД amic.ru объяснили, что нарушения правил дорожного движения в этом случае нет. "Газель" хоть и находится на расстоянии ближе 5 метров к переходу, но стоит в парковочном кармане. Тем не менее на место выехал экипаж, автоинспекторы нашли водителя и провели с ним профилактическую беседу. Автомобилист переставил машину.  

Как рассказал начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Барнаула Геннадий Кузнецов, о нарушении ПДД барнаульцы могут сообщать в полицию по телефону 102 (с мобильного) или в автоинспекцию по номеру 391-090. На место выезжает экипаж, и если есть вина автовладельца, то его привлекают к административной ответственности. Кузнецов добавил, что за сутки в ГИБДД города поступает 20-30 подобных обращений.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

4.03.2021 12:48
- гость -

разрешить эвакуировать такие брошенки на зиму, с огромным выкупом назад

4.03.2021 12:49
- гость -

Зашибись, мужик ничего не нарушил, но по просьбам "#долбоящеровбезглазых", после примененного добровольно принудительной инспекции водитель все таки переставил.

4.03.2021 12:51
- гость -

Жительница которая настучала на газелиста, лучше бы настучала на мэрию в которой головой не думают и делают паковочные карманы в упор к ПП.

4.03.2021 12:53
- гость -

Вот на малой Малахова возле бывшей Ку-Ку газель уже не один год стоит без движения в принципе, притом каким то бу барахлом забитая под завязку. Хозяин то хоть жив? А то стоит как пороховой склад без присмотра.

4.03.2021 12:55
гiсть

теперь дама сможет там парковаться сама)
на Попова между энтузиастов и А.Петрова в районе банка тоже из-за припаркованных машин на стоянке возле банка выходят пешеходы. тоже безобразная инфраструктура

4.03.2021 12:58
- гость -

- гость - 12:49
Все правильно сказал.
Парковка есть - газель стоит...
А бабуля может сама каждый вечер машину не может припарковать вот и бузит на долго стоящие.

4.03.2021 13:02
АБОРИГЕН

Вот и вся цена вашим правилам, нормам и ГОСТам. Потенциально опасная ситуация есть, а нарушения нет, а башкой как никто думать не хотел, так и не хочет. Мало того, кидаются защищать это положение вещей.

4.03.2021 13:03
-гость-

Только он нарушел правило парковки перед пешеходным переходом, и таких парковок по городу до самого еВо. И не одна из служб ответственных нериагируют, сами поди также паркуются, веть это не Ленинский проспект

4.03.2021 13:04
Чучмек

Очередной пример из череды нескончаемых примеров бездарной реализации проекта БКД. Барнаульским реализаторам программы невдомёк, что в непосредственной близости от переходных переходов вообще не должно быть никаких парковочных пространств...

4.03.2021 13:06
-гость-

Если собьют недай бох кого можно ДПС привлеч к денежной комписации из за невыполнения своих должностных обязанностей, и полетят генеральские головы.

4.03.2021 13:47
АБОРИГЕН

4.03.2021 13:06
-гость-
Нет. Они на голубом глазу скажут нарушений нет и ДТП произошло из-за невнимательности водителя/пешехода.

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