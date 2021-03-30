Пять случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили пять случаев COVID-19, общее число заболевших с начала пандемии достигло 16 655 человек. Об этом во вторник, 30 марта, сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

"Коронавирус подтвердился у трёх жителей Кош-Агачского района, у жителя города Горно-Алтайска, у жителя Майминского района", – говорится в сообщении.

Выздоровели за весь период в регионе 16 259 человек, в том числе семь – за последние сутки.

Зарегистрировали в республике ещё два летальных исхода. Всего там уже насчитали 221 смерть из-за ковида.

Напомним, за последние сутки в Алтайском крае выявили 101 случай коронавируса, выздоровели 133 пациента, скончались 13 человек.