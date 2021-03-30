В Алтайском крае военные на три часа перекроют Чуйский тракт

31 марта военные на три часа перекроют проезд по двум автодорогам в Алтайском крае.
Как сообщает отдел пропаганды региональной Госавтоинспекции, запрет коснётся участков федеральной трассы в Первомайском, Тальменском и Косихинском районах.
Движение для всех видов транспорта ограничат с 19:40 до 22:40 на трассах:
- Чуйский тракт (рядом с селом Озерки);
- от н.п. Украинского до границы Первомайского и Косихинского районов.
Водителей просят сохранять бдительность на данных участках и с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке.
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