В Алтайском крае военные на три часа перекроют Чуйский тракт

31 марта военные на три часа перекроют проезд по двум автодорогам в Алтайском крае.

Как сообщает отдел пропаганды региональной Госавтоинспекции, запрет коснётся участков федеральной трассы в Первомайском, Тальменском и Косихинском районах.

Движение для всех видов транспорта ограничат с 19:40 до 22:40 на трассах:

Чуйский тракт (рядом с селом Озерки);

от н.п. Украинского до границы Первомайского и Косихинского районов.

Водителей просят сохранять бдительность на данных участках и с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке.