"Динамо-Барнаул" одержало победу в Ижевске

Футболисты барнаульского "Динамо" выиграли в Ижевске. Очередной матч первенства ПФЛ (4-я группа) против местного "Зенита" состоялся во вторник, 27 апреля, и завершился победой алтайской команды со счётом 1:0.
Решающий гол барнаульцы забили на 53-й минуте после точного удара Владимира Завьялова. Вскоре судья назначил пенальти в ворота динамовцев. Однако вратарь барнаульцев Богдан Карюкин сумел отразить удар с 11-метровой отметки. До финального свистка счёт так и не изменился, и динамовцы праздновали победу – 1:0.
После успеха в Ижевске алтайские футболисты набрали 35 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице. Следующую игру барнаульцы проведут в пятницу, 30 апреля, в Набережных Челнах против местного "КАМАЗа".
Комментарии
Хоть что-то. Молодцы. Так держать
У Динамо 35 очков и мы на 5 месте!!!