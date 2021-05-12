Алтайские биатлонисты почтили память героев Отечественной войны "Эстафетой поколений"

Соревнования по летнему биатлону, посвящённые Дню Великой Победы, прошли 7 мая 2021 года на биатлонном комплексе Алтайского училища олимпийского резерва. Это традиционная эстафета, за несколько лет проведения которой число команд выросло с 7 до 15. К барнаульским биатлонистам присоединились спортсмены из Бийска, Змеиногорска, Республики Алтай и даже Камчатки.
"Эстафета поколений" – это дань памяти героям, отвоевавшим Победу. В этих состязаниях традиционно нет победителей и проигравших. Их цель – в патриотическом воспитании подрастающего поколения", – отметил организатор эстафеты, исполнительный директор компании "Гудвилл" Геннадий Ильичев.
В эстафетной гонке состязались спортсмены от 10 до 70 лет. В каждой команде были как именитые чемпионы международных соревнований, так и те, кто только начинает свою спортивную карьеру. Молодые спортсмены признались, что для них участие в этих гонках не менее важно, чем всероссийские или даже международные турниры. Ведь это не только возможность проверить свою силу и выносливость перед началом сезона, но и шанс пообщаться с легендами алтайского биатлона.
Партнёром в организации состязаний выступил Барнаульский пивоваренный завод. Александр Локтев, директор по стратегическому развитию и управлению БПЗ, пожелал удачи всем начинающим спортсменам, которые выступают наравне с именитыми биатлонистами. Хотя в этой эстафете у него есть свой фаворит – его отец Сергей Локтев, посвятивший много лет биатлону.
"Я сам занимаюсь боевым единоборством, но и этот вид спорта мне очень нравится. У нас много общего. Это и сила воли, и выносливость", – отметил Александр Локтев.
Сергей Локтев перед стартом признался, что считает основным конкурентом бийскую команду, представленную компанией "Гудвилл". Это было проверено в прошлом году, когда барнаульцы победили с отрывом всего в несколько очков.
Победителем эстафеты стала барнаульская команда "Алтай-1", которая вновь с небольшим отрывом обогнала бийчан. В её составе были Екатерина Лыжина, Платон Егоров, Павел Волков, Сергей Локтев и Иван Лыжин.
Кроме кубков и грамот победители и все начинающие спортсмены получили подарки от спонсоров состязаний, а биатлонисты, показавшие высокие результаты в прошлом сезоне, – именные стипендии. В их числе Павел Волков, Леонид Кульгуськин, Валерия Дмитриева, Екатерина Кобылина, Андрей Панкратов.
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