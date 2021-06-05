Губернатор поздравил жителей Алтайского края с Днём эколога

Глава Алтайского края Виктор Томенко и председатель регионального парламента Александр Романенко поздравили местных жителей с Днём эколога. Они напомнили, что в Алтайском крае действует программа охраны окружающей среды.

"Мы используем передовые практики и технологии в целях улучшения экологических показателей нашего края. Для сохранения мест обитания редких видов растений и животных в регионе выделяют зоны особой охраны, создан национальный парк "Салаир", – говорится в тексте поздравления на сайте правительства региона. – Мы восстанавливаем и приумножаем лесные массивы, проводим акции, направленные на защиту природы Алтая. Количество их участников ежегодно растёт".

Губернатор и спикер АКЗС подчеркнули, что беречь окружающую среду должны не только экологи, но и остальные граждане, так как забота об экологии – это забота о будущем родной земли.

Ранее Виктор Томенко во время Петербургского международного экономического форума подписал с Росприроднадзором меморандум о взаимодействии в рамках федерального проекта "Чистый воздух". В его рамках власти региона и ведомство будут бороться с загазованностью воздуха в Барнауле и Бийске.

Напомним, столица Алтайского края оказалась в тройке лучших по итогам опроса Общероссийского народного фронта среди 49 городов – участников нацпроекта "Экология" и городов с уровнем загрязнения воздуха "высокий" и "очень высокий". 58% респондентов в Барнауле заявили, что считают воздух чистым.