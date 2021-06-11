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Число упоминаний главы Алтайского края Виктора Томенко в соцсетях упало

, ИА "Амител"
Губернатор потерял сразу 15 позиций в общероссийском рейтинге "цитируемости" руководителей субъектов
Виктор Томенко / Фото: instagram.com/gubernator_tomenko

Виктор Томенко / Фото: instagram.com/gubernator_tomenko

Число упоминаний губернатора Алтайского края Виктора Томенко в социальных сетях за май 2021 года снизилось. Глава региона занял 59 место по цитируемости, потеряв сразу 15 позиций в общероссийском рейтинге руководителей субъектов по упоминаниям в социальных сетях.

Согласно подсчетам ЦПК, всего за май 2021 года Виктора Томенко упоминали в 5054 сообщениях в социальных сетях, что на 2076 меньше, чем в прошлом месяце. При этом по доле положительным упоминаний алтайский губернатор занял 35 место в общем списке – 11,46%. В целом в мае зафиксирован заметный рост доли позитивных упоминаний глав регионов (с 8,7% до 10,7%), при этом доля негативных упоминаний практически не изменилась, выросла с 9,78% до 9,82%.

Тройка лидеров по упоминаниям осталась неизменной. Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин (161,7 тысяч), на втором месте – глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (70,7 тысяч), на третьем – губернатор Московской области Андрей Воробьев (45,4 тысяч).

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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