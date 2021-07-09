Подростки ворвались в детский палаточный лагерь и устроили стрельбу под Новосибирском

Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку после нападения вооруженных подростков на детский палаточный лагерь. Вечером 5 июля в возле села Корнилово в лагерь со стороны леса ворвались четверо подростков с ружьями и начали стрелять в воздух.

Как сообщает паблик "Инцидент Новосибирск", около 50 детей из Болотинского района вместе со специалистами молодежного центра приехали в полевой лагерь на двое суток. Вечером в него пришли подростки, которые кричали, что лагерь захвачен. Как рассказали очевидцы, на его территории взрослые и дети впали в панику, а находившиеся в лагере подумали, что произошла ситуация, схожая со стрельбой в Казани.

Свидетели рассказали, что нападение совершили юнармейцы школы № 2 со своим руководителем Сергеем Космовским. Он объяснил, что учил детей находиться в экстремальных условиях.

После того как сотрудники молодежного центра сообщили о случившемся директору учреждения, им дали распоряжение замять ситуацию. Детям же рассказали, что это была учебная тревога и не стоит ставить в известность об инциденте родителей.

Несмотря на это, региональный СК решил проверить историю. Как сообщают на сайте ведомства, сейчас устанавливаются все обстоятельства, изложенные в СМИ, а по результатам будет принято процессуальное решение.