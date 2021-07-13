Дожди, грозы и сильный ветер вновь ударят по Алтайскому краю

В региональном главке МЧС жителей Алтайского края предупреждают о надвигающейся непогоде. Сутки 14-го и ночью 15 июля ожидаются дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра до 22 м/с, при грозах – местами шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

"Если вы окажетесь в непогоду на улице, обходите рекламные щиты. Не укрывайтесь под деревьями. Во избежание травм при падении элементов конструкции крыш или фасадов зданий не прячьтесь от сильного ветра около стен домов. Оставьте автомобиль в гараже, а при его отсутствии – припаркуйте машину вдали от деревьев и слабоукреплённых конструкций. Не забудьте дома закрыть все окна", – напоминают в МЧС.

В сильную непогоду спасатели советуют оставаться дома.