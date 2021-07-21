Ревнивый житель Рубцовска зарезал соседа

В Рубцовске осудили 49-летнего местного жителя, который убил знакомого из ревности. Об этом сообщают в Следственном комитете Алтайского края.

По данным следствия и суда, в начале октября 2020 года между двумя пьяными соседями произошла ссора.

"Осуждённый, приревновав свою бывшую супругу к соседу, пришёл к нему в квартиру и нанёс множественные ножевые ранения в жизненно важные органы. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия", – сказано в сообщении.

Обвиняемый признал свою вину. Суд, в свою очередь, вынес подсудимому приговор и назначил ему наказание в виде восьми лет шести месяцев колонии строгого режима.