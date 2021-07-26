Вспышка коронавируса произошла в детском лагере в Республике Алтай

В детском оздоровительном лагере "Манжерок" 24 ребёнка и трое вожатых заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Алтай.

Массовое тестирование детей произвели после выявления COVID-19 у одного из воспитанников, у которого проявились признаки ОРВИ. Всего в лагере отдыхали 124 ребёнка.

"В настоящее время деятельность лагеря приостановлена, приняты необходимые санитарно-эпидемиологические требования, соблюдены меры по изолированию контактных лиц, – уточнили в ведомстве. – Все дети переданы родителям".

Представитель министерства отметил, что перед началом смены все сотрудники "Манжерока" прошли ПЦР-тестирование. По факту вспышки инфекции в учреждении проводят внеплановую проверку.