Вспышка коронавируса произошла в детском лагере в Республике Алтай

В детском оздоровительном лагере "Манжерок" 24 ребёнка и трое вожатых заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Алтай.
Массовое тестирование детей произвели после выявления COVID-19 у одного из воспитанников, у которого проявились признаки ОРВИ. Всего в лагере отдыхали 124 ребёнка.
"В настоящее время деятельность лагеря приостановлена, приняты необходимые санитарно-эпидемиологические требования, соблюдены меры по изолированию контактных лиц, – уточнили в ведомстве. – Все дети переданы родителям".
Представитель министерства отметил, что перед началом смены все сотрудники "Манжерока" прошли ПЦР-тестирование. По факту вспышки инфекции в учреждении проводят внеплановую проверку.
Комментарии