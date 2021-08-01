Росгидромет дал прогноз погоды на август в Алтайском крае

В августе жителей Алтайского края ожидает обычное количество осадков и тёплая погода, сообщает Росгидрометцентр.

Согласно прогнозам синоптиков, температура на большей части территории, в том числе и в Барнауле, будет незначительно выше нормы.

Среднесуточная температура в августе в краевой столице составляет +16,7 градуса. Для сравнения: в июле этот показатель находился на отметке +19,9 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что август в среднем по территории страны будет жарким. При этом погода будет "нервничать" и на фоне хорошо видимого тренда будут заметны сильные колебания.