Алтайских дорожников обвинили в краже миллионов на стройке дороги до "Белокурихи-2"

Алтайские сотрудники ФСБ раскрыли незаконную схему хищения дорогого оборудования при строительстве автомобильной дороги от курортного субкластера "Белокуриха-2" до горнолыжного комплекса "Мишина гора" в особо крупном размере.

Как пишет пресс-служба ведомства, в период с сентября 2020 по апрель 2021 года при исполнении государственного контракта по проведению дорожно-строительных и монтажных работ на туристическом объекте начальник участка ГУП ДХ Алтайского края "Юго-восточное ДСУ", являясь материально ответственным лицом, дал указание своим подчинённым нарушить технологию погружения геошпунта, необходимого для устойчивости автомобильной дороги протяжённостью около 2,5 км.

В ФСБ добавили, что в результате неиспользованный геошпунт на сумму свыше 3,8 млн рублей был похищен. Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело в отношении начальника участка. Сейчас следователи собирают доказательства.

Отметим, что это не первое уголовное дело, связанное с дорожной отраслью в Алтайском крае. Ранее правоохранители задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей бывшего министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева.

Позже депутат АКЗС от партии "Единая Россия", начальник "Северо-Восточного ДСУ" Сергей Сивец стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата в особо крупном размере"). Также неожиданно сменили два руководителя крупных ДСУ, включая "Юго-восточное ДСУ", где обнаружили кражу геошпунта.

Между тем в ближайшее время могут всплыть ещё несколько крупных уголовных дел в отношении сотрудников дорожной отрасли.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в конце июля на пресс-конференции сообщил, что пока не завершится расследование уголовного дела против Александра Дементьева, Министерство транспорта не получит нового руководителя. Сейчас ведомство в статусе и.о. возглавляет Валерий Никитюк.