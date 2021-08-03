Водитель служебного автобуса умер за рулём в Барнауле

В Барнауле во время движения скончался водитель служебного автобуса, который вёз людей на работу, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на данные городской ГИБДД.

Происшествие случилось 3 августа в 08:25 у дома № 54 по улице Тихонова. 67-летний водитель съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП. Мужчина скончался на месте.

Также в аварии получили травмы три пассажира. 57-летней женщине оказали помощь на месте, 56-летняя горожанка получила помощь в больнице и 48-летнюю пострадавшую госпитализировали.

Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.