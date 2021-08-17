В ГИБДД рассказали подробности массового ДТП с пьяным водителем в Барнауле

В отделении ГИБДД Барнаула рассказали подробности аварии на улице 10-й Западной, 14/3, которая произошла вечером 16 августа.

59-летний водитель на автомобиле Mazda MPV в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице 10-я Западная в сторону Эмилии Алексеевой, наехал на ограждение и далее снёс шесть припаркованных без нарушения правил дорожного движения автомобилей (BMW 3, Mitsubishi Lancer, "Лада-Калина", Тoyota Vista, Honda Accord, ВАЗ-21122), после чего врезался в ограждение.

Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно задержали водителя. В ДТП никто не пострадал. В отношении мужчины составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП.