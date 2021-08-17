В ГИБДД рассказали подробности массового ДТП с пьяным водителем в Барнауле

В отделении ГИБДД Барнаула рассказали подробности аварии на улице 10-й Западной, 14/3, которая произошла вечером 16 августа.
59-летний водитель на автомобиле Mazda MPV в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице 10-я Западная в сторону Эмилии Алексеевой, наехал на ограждение и далее снёс шесть припаркованных без нарушения правил дорожного движения автомобилей (BMW 3, Mitsubishi Lancer, "Лада-Калина", Тoyota Vista, Honda Accord, ВАЗ-21122), после чего врезался в ограждение.
Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно задержали водителя. В ДТП никто не пострадал. В отношении мужчины составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП.
Комментарии
Шахид аднака...
Странно, пишут что протаранил 6 автомобилей, а потом перечисляют куски металлолома))). Им и так на свалку давно было пора, он просто ускорил неизбежный результат.
он просто ускорил неизбежный результат.
оН ГЕРОЙ, УНИЧТОЖИТЕЛЬ ХЛАМА
По всей стране идет скрытое патрулирование - неизбежность наказания, у нас как на расслабоне!!! Нет претензий к работе патрулей и постов - но на дороге творится беспредел, порожденный воспитанием блатных автошкол, которые продавали права! Исправлять это долго и руками обычных служащих - спасибо пенсионерам в дорогих коттеджах, выходцам с ГИБДД !
17.08.2021 09:06
гость
Это потому что тебе корячить до пенсии далеко?! А они вышли пораньше и в достатке? Это надо к психотерапевту. На этом фоне может язва проявится, надо беречь себя.
17.08.2021 09:12
- гость -
Один из них? Все правильно человек написал.
Очередной матч ПЬЯНЫЙ vs ГИБДД закончился убедительной победой ПЬЯНОГО - 6:1
Мдаааа..... Нарушители сами уже стали в ГИБДД приезжать... Ну вот, инспектора "галочку" заработали - выявили пьяного за рулем!
Страшно уже от алкашей.
17.08.2021 10:26
- гость -
Виноваты не алкаши, а бездействие ГИБДД! Безнаказанность и порождает нарушения.
Я не оправдываю людей садящихся за руль пьяными, но остановить это желание может только неотвратимость наказания!
17.08.2021 09:01
- гость -
Да у нас тут владелец как минимум Ламборгини...
В следующий раз уже будет заезд внутрь!