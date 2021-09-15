Ещё 30 человек заболели ковидом в Горном Алтае

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 30 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Новые заражения распределились так: Горно-Алтайск – 8, Усть-Канский район – 8, Чемальский район – 6, Майминский район – 2, Онгудайский район – 2, Шебалинский район – 2, Кош-Агачский район – 1, Улаганский район – 1.

За весь период в регионе выявили 21 138 заражений COVID-19. Выздоровели при этом 20 020 пациентов, в том числе 44 – за последние сутки.

Зарегистрировано два новых случая смерти пациентов с коронавирусом. Всего в Горном Алтае скончались 375 человек с подтверждённым заболеванием.