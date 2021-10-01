Ребёнок в коме. В Сыктывкаре водитель сбила школьника и женщину

В Сыктывкаре женщина сбила ребёнка, переехала пешехода и влетела в другую машину, сообщает ТАСС.

По информации от МВД, водитель Suzuki Grand Vitara при повороте на зелёный сигнал светофора наехала на ребёнка, который шёл по пешеходному переходу. Затем продолжила движение и не справилась с управлением. Машина выехала на тротуар, где сбила женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.

После наезда на пешехода автомобилистка пыталась скрыться, но на перекрёстке столкнулась с Volkswagen, водителю которого сразу оказали помощь.

Видео столкновения опубликовал Mash.

В управлении ГИБДД МВД по Коми сообщили, что пострадавший в результате аварии второклассник впал в кому.