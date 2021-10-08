Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира

Нобелевскую премию мира за 2021 год присудили главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Ресса. Согласно сообщению в Twitter Нобелевского комитета, организация отметила их усилия "по защите свободы выражения мнений, что является обязательным условием для демократии и прочного мира".
Отметим, что Муратов стал третьим россиянином, который удостоился премии мира. До этого приз получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачёв.
Всего в списке значилось 329 номинантов, 234 человека и 95 организаций. В прошлом году лауреатом стала продовольственная программа ООН.
В Кремле уже поздравили Муратова с победой. Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что журналист последовательно работает по своим идеалам, сохраняет приверженность им, проявляет талант и смелость.
Комментарии
действительно хорошая новость!
Оказывается самая большая проблема в мире - защита чеченских голубков.
Теперь так выглядят 30 серебренников?
У меня шок. Горбачёв нобелевский. Значит заслужил от Америки за развал СССР. Супер. Красавчик Почему не сидит, как Н@В@ЛЬНЫЙ? Он же АГЕНТ!!!