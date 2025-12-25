НОВОСТИКультура

Адвокат Ларисы Долиной сообщила о готовности певицы покинуть спорную квартиру в Хамовниках

Суд обязал Долину добровольно покинуть жилье

25 декабря 2025, 20:55, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: vk.com/larisadolinacom
Лариса Долина / Фото: vk.com/larisadolinacom

Народная артистка России Лариса Долина готова добровольно освободить квартиру в Хамовниках до 30 января. Об этом заявила ее адвокат Светлана Свириденко, пояснив, что отсрочка необходима для сбора вещей.

Это решение следует после окончательного вердикта Верховного суда РФ, который признал право собственности на недвижимость за Полиной Лурье, отменив все ранее вынесенные судебные решения в пользу певицы. Суд обязал Долину добровольно покинуть жилье, в противном случае процедура выселения будет осуществляться принудительно через службу судебных приставов.

Громкое дело получило широкую огласку летом 2024 года, когда Лариса Долина заявила, что стала жертвой масштабного мошенничества. По ее словам, преступники убедили ее продать квартиру и перевести вырученные средства на подконтрольные им счета. Общая сумма ущерба оценивалась минимум в 317 миллионов рублей. Четверо фигурантов этого уголовного дела уже осуждены.

Однако позднее певица оспорила сделку с квартирой. Первоначально суды восстановили ее право собственности, что оставило покупательницу Полину Лурье без денег и без жилья. После ряда апелляций Верховный суд вынес окончательное решение в пользу Лурье, а просьба Долиной об отсрочке выселения стала новым этапом в этом длительном судебном процессе.

Лариса Долина / Фото: https://t.me/dolinaofficial

Что за грубые нарушения нашел Верховный суд в скандальном деле Долиной – Лурье?

Артистка отсудила право собственности на спорную квартиру, но не вернула покупательнице деньги
НОВОСТИОбщество

Знаменитости квартира

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

22:27:11 25-12-2025

Как надоела эта долина лурье и остальная шушера...

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

04:40:56 26-12-2025

Адвокат Долиной - молодец !

Решила "живьём" закопать бабку ...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

07:03:04 26-12-2025

Долина и её представители с июня прошлого года продолжали платить коммуналку, так как именно певица жила в квартире. После решения Верховного суда, собственницей недвижки является именно Лурье — и владеет она ею с июня прошлого года. Из-за этого представители артистки намерены отсудить у Лурье сумму всех коммунальных платежей, которые певица внесла за полтора года.
Ежемесячная сумма коммунальных платежей, предварительно, составляла около 47 тысяч рублей в тёплый период года и около 55 тысяч — в холодное время. Всего за полтора года набралось около миллиона рублей, которые Долина намерена взыскать с новой хозяйки квартиры в Хамовниках.

Нормально, цирк продолжается. Долина там жила, пользовалась коммуналкой, а заплатить должна Лурье. Ну и кто скажет, что она не жаба, потерявшая берега.((

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:50:44 26-12-2025

ВВП (07:03:04 26-12-2025) Долина и её представители с июня прошлого года продолжали пл... С нее за аренду хаты нужно взыскать тысяч 400 в месяц

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:17:17 26-12-2025

ВВП (07:03:04 26-12-2025) Долина и её представители с июня прошлого года продолжали пл... Вот смеху будет если суд ,очередной раз,признает что она права

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:24:28 26-12-2025

гость (09:17:17 26-12-2025) Вот смеху будет если суд ,очередной раз,признает что она пра... Не признает, слишком громкое дело стало. Побоится.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

16:33:18 26-12-2025

гость (09:17:17 26-12-2025) Вот смеху будет если суд ,очередной раз,признает что она пра... не, после огласки и решения ВС, все будет хорошо.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

16:32:11 26-12-2025

ВВП (07:03:04 26-12-2025) Долина и её представители с июня прошлого года продолжали пл... а покупатель пусть взыщет с нее за аренду, тыщ по 500 в мес. :)

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров