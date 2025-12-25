Адвокат Ларисы Долиной сообщила о готовности певицы покинуть спорную квартиру в Хамовниках
Суд обязал Долину добровольно покинуть жилье
25 декабря 2025, 20:55, ИА Амител
Народная артистка России Лариса Долина готова добровольно освободить квартиру в Хамовниках до 30 января. Об этом заявила ее адвокат Светлана Свириденко, пояснив, что отсрочка необходима для сбора вещей.
Это решение следует после окончательного вердикта Верховного суда РФ, который признал право собственности на недвижимость за Полиной Лурье, отменив все ранее вынесенные судебные решения в пользу певицы. Суд обязал Долину добровольно покинуть жилье, в противном случае процедура выселения будет осуществляться принудительно через службу судебных приставов.
Громкое дело получило широкую огласку летом 2024 года, когда Лариса Долина заявила, что стала жертвой масштабного мошенничества. По ее словам, преступники убедили ее продать квартиру и перевести вырученные средства на подконтрольные им счета. Общая сумма ущерба оценивалась минимум в 317 миллионов рублей. Четверо фигурантов этого уголовного дела уже осуждены.
Однако позднее певица оспорила сделку с квартирой. Первоначально суды восстановили ее право собственности, что оставило покупательницу Полину Лурье без денег и без жилья. После ряда апелляций Верховный суд вынес окончательное решение в пользу Лурье, а просьба Долиной об отсрочке выселения стала новым этапом в этом длительном судебном процессе.
22:27:11 25-12-2025
Как надоела эта долина лурье и остальная шушера...
04:40:56 26-12-2025
Адвокат Долиной - молодец !
Решила "живьём" закопать бабку ...
07:03:04 26-12-2025
Долина и её представители с июня прошлого года продолжали платить коммуналку, так как именно певица жила в квартире. После решения Верховного суда, собственницей недвижки является именно Лурье — и владеет она ею с июня прошлого года. Из-за этого представители артистки намерены отсудить у Лурье сумму всех коммунальных платежей, которые певица внесла за полтора года.
Ежемесячная сумма коммунальных платежей, предварительно, составляла около 47 тысяч рублей в тёплый период года и около 55 тысяч — в холодное время. Всего за полтора года набралось около миллиона рублей, которые Долина намерена взыскать с новой хозяйки квартиры в Хамовниках.
Нормально, цирк продолжается. Долина там жила, пользовалась коммуналкой, а заплатить должна Лурье. Ну и кто скажет, что она не жаба, потерявшая берега.((
08:50:44 26-12-2025
ВВП (07:03:04 26-12-2025) Долина и её представители с июня прошлого года продолжали пл... С нее за аренду хаты нужно взыскать тысяч 400 в месяц
09:17:17 26-12-2025
ВВП (07:03:04 26-12-2025) Долина и её представители с июня прошлого года продолжали пл... Вот смеху будет если суд ,очередной раз,признает что она права
10:24:28 26-12-2025
гость (09:17:17 26-12-2025) Вот смеху будет если суд ,очередной раз,признает что она пра... Не признает, слишком громкое дело стало. Побоится.
16:33:18 26-12-2025
гость (09:17:17 26-12-2025) Вот смеху будет если суд ,очередной раз,признает что она пра... не, после огласки и решения ВС, все будет хорошо.
16:32:11 26-12-2025
ВВП (07:03:04 26-12-2025) Долина и её представители с июня прошлого года продолжали пл... а покупатель пусть взыщет с нее за аренду, тыщ по 500 в мес. :)