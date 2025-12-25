Адвокат Ларисы Долиной сообщила о готовности певицы покинуть спорную квартиру в Хамовниках

Суд обязал Долину добровольно покинуть жилье

25 декабря 2025, 20:55, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: vk.com/larisadolinacom

Народная артистка России Лариса Долина готова добровольно освободить квартиру в Хамовниках до 30 января. Об этом заявила ее адвокат Светлана Свириденко, пояснив, что отсрочка необходима для сбора вещей.

Это решение следует после окончательного вердикта Верховного суда РФ, который признал право собственности на недвижимость за Полиной Лурье, отменив все ранее вынесенные судебные решения в пользу певицы. Суд обязал Долину добровольно покинуть жилье, в противном случае процедура выселения будет осуществляться принудительно через службу судебных приставов.

Громкое дело получило широкую огласку летом 2024 года, когда Лариса Долина заявила, что стала жертвой масштабного мошенничества. По ее словам, преступники убедили ее продать квартиру и перевести вырученные средства на подконтрольные им счета. Общая сумма ущерба оценивалась минимум в 317 миллионов рублей. Четверо фигурантов этого уголовного дела уже осуждены.

Однако позднее певица оспорила сделку с квартирой. Первоначально суды восстановили ее право собственности, что оставило покупательницу Полину Лурье без денег и без жилья. После ряда апелляций Верховный суд вынес окончательное решение в пользу Лурье, а просьба Долиной об отсрочке выселения стала новым этапом в этом длительном судебном процессе.