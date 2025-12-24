Артистка отсудила право собственности на спорную квартиру, но не вернула покупательнице деньги

24 декабря 2025, 16:05, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: https://t.me/dolinaofficial

В России не утихает бурное обсуждение скандала вокруг Ларисы Долиной, которая летом 2024 года продала свою квартиру 34-летней Полине Лурье. Артистка получила за пятикомнатное жилье в Москве 112 млн рублей, а затем заявила, что действовала под влиянием мошенников. Суд встал на сторону певицы и вернул ей право собственности на квартиру, а также разрешил не возвращать деньги покупательнице. Полина Лурье осталась без жилья и крупной суммы, но у нее получилось обжаловать решение в Верховном суде. Именно он нашел грубые нарушения, которые совершили нижестоящие суды в отношении женщины.

О том, как именно были нарушены права Полины Лурье и кто все-таки будет жить в спорной квартире, – в материале amic.ru.

1 Как суды нарушили права Полины Лурье, купившей квартиру у Ларисы Долиной? По иску Ларисы Долиной суды отобрали у Полины Лурье квартиру и лишили ее компенсации. Об этом сказано в тексте решения Верховного суда. «В силу положений статьи Гражданского кодекса РФ является недопустимым, даже при наличии всех условий, позволяющих истцу оспорить сделку как совершенную под влиянием существенного заблуждения, неприменение судом двусторонней реституции (если стороны успели осуществить взаимные предоставления), поскольку суд вправе не применять последствия недействительности сделки лишь в строго определенных законом случаях. <...> Изложенное было неправомерно проигнорировано судами при разрешении исковых требований Долиной Л. А.», – сказано в тексте документа. К делу Долиной – Лурье не применили двустороннюю реституцию. То есть, признав сделку недействительной, суды не восстановили первоначальное положение сторон. Когда одна из них получила проданное имущество назад, другая должна была получить за него деньги в полном объеме. Но в случае с Ларисой Долиной и Полиной Лурье от этого правила отказались. Верховный суд счел это грубым нарушением.

2 Как суд пересматривает дело Долиной – Лурье? 2 декабря 2025 года Полина Лурье подала жалобу в Верховный суд России. В ходе заседания 16 декабря стало известно, что закон встал на сторону покупательницы и вернул ей квартиру . Верховный суд решил, что Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. Вопрос о ее принудительном выселении рассмотрит Мосгорсуд.

3 А правда ли, что Ларису Долину "отменяют" из-за скандала с продажей жилья? Да. Со слов ее концертного директора Сергея Пудовкина, она подверглась "оголтелой травле". Пользователи соцсетей стали негодовать из-за того, что Полина Лурье осталась без денег и жилья. Видеоролики об "отмене Долиной" заполонили социальные сети. Под известную композицию артистки "Погода в доме" ее не впускают в рестораны и кофейни, а также отказывают в различных услугах. Пользователи в шутку пишут, что их "развели мошенники" и требуют вернуть деньги за импульсивные покупки. Под публикациями артистки накопились сотни негативных высказываний, из-за чего она закрыла комментарии. А 22 декабря певица впервые вышла на сцену после победы Полины Лурье в суде. Она выступила на концерте "Рождество с Григорием Лепсом". Однако публика ее появления не оценила. Когда Долина исполнила песню, поздравила зрителей с Рождеством и ушла за кулисы , в зале стояла тишина.

4 Что Полина Лурье планирует делать со спорной квартирой? В эфире программы "Пусть говорят" Лурье заявила, что хочет жить в этой квартире с детьми и намерена переделать ее полностью: «Я покупала эту квартиру для себя и для своей семьи... Я планирую пригласить дизайнера и сделать ремонт в более современном стиле», – сказала она. Покупательница надеется, что в ближайшее время въедет в новое жилье. Она пообещала пригласить на новоселье журналистов.

5 Выселят ли Ларису Долину из скандальной квартиры? Это решит Московский городской суд, когда пересмотрит громкое дело. Заседание назначено на 25 декабря 2025 года. При этом эксперты отмечают, что долго решать вопрос с выселением Долиной не будут. Как отметил юрист Александр Хаминский в беседе с aif.ru, артистка и ее адвокаты не смогут обжаловать решение Верховного суда, который направил дело на повторное рассмотрение. А 16 декабря выяснилось, что дочь и внучка Долиной, проживавшие вместе с ней в скандальной квартире, съехали. Поэтому, со слов специалиста, судебный процесс не должен затянуться.