Актер Стивен Сигал сыграет роль в фильме, который будут снимать на Алтае
Причем эта лента станет не единственной, снятой в России с его участием
13 декабря 2025, 15:05, ИА Амител
В 2026 году намечен старт производства трех совместных российско-американских кинолент с участием Стивена Сигала. По информации ТАСС, ссылающегося на заявления Стивена Мао, американского кинопродюсера и главы Studio Mao, съемки одной из картин пройдут на Алтае.
По словам Мао, для одного из проектов в пяти различных регионах России, включая Алтай, будут отсняты отдельные эпизоды.
«Мы горим желанием приступить к реализации этих проектов. В работе над всеми фильмами примут участие как американские, так и российские кинематографисты – мы искренне надеемся на укрепление связей между нашими киноиндустриями», – подчеркнул он.
Продюсер уточнил, что один из фильмов представит собой философскую притчу, сочетающую в себе элементы экшена и "духовного повествования". Также он сообщил о договоренностях по международному прокату картин, которые будут показаны в России, США и других странах.
15:10:26 13-12-2025
Говорят... На съёмках самый отвратительный тип этот сигал...
16:12:00 13-12-2025
Гость (15:10:26 13-12-2025) Говорят... На съёмках самый отвратительный тип этот сигал...... И поэтому фильмы с его участием отвратительны. Так говорят. )
09:36:03 14-12-2025
Гость (16:12:00 13-12-2025) И поэтому фильмы с его участием отвратительны. Так говорят. ... Только первый захват, что на авианосце - всё остальное унылый кинематограф
09:54:58 14-12-2025
Гость (09:36:03 14-12-2025) Только первый захват, что на авианосце - всё остальное унылы... авианосец при жизни был линкором.
12:23:55 14-12-2025
Гость (09:54:58 14-12-2025) авианосец при жизни был линкором.... Да, товарищ, ты прав))
15:31:21 13-12-2025
повар в школе ?
15:42:14 13-12-2025
За деньги - да
13:08:12 14-12-2025
Он еще жив?
15:37:59 14-12-2025
Стивен в фильме мочит всех
Такую фильму ждет успех!