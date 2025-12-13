НОВОСТИОбщество

Актер Стивен Сигал сыграет роль в фильме, который будут снимать на Алтае

Причем эта лента станет не единственной, снятой в России с его участием

13 декабря 2025, 15:05, ИА Амител

Стивен Сигал / Фото: кадр из фильма "Руслан"
Стивен Сигал / Фото: кадр из фильма "Руслан"

В 2026 году намечен старт производства трех совместных российско-американских кинолент с участием Стивена Сигала. По информации ТАСС, ссылающегося на заявления Стивена Мао, американского кинопродюсера и главы Studio Mao, съемки одной из картин пройдут на Алтае.

По словам Мао, для одного из проектов в пяти различных регионах России, включая Алтай, будут отсняты отдельные эпизоды.

«Мы горим желанием приступить к реализации этих проектов. В работе над всеми фильмами примут участие как американские, так и российские кинематографисты – мы искренне надеемся на укрепление связей между нашими киноиндустриями», – подчеркнул он.

Продюсер уточнил, что один из фильмов представит собой философскую притчу, сочетающую в себе элементы экшена и "духовного повествования". Также он сообщил о договоренностях по международному прокату картин, которые будут показаны в России, США и других странах.

Съемки кино / Фото: amic.ru

Актер Стивен Сигал заявил, что может сняться в российском кино

Ради такого артист даже подумывает над полноценным возобновлением карьеры
Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

15:10:26 13-12-2025

Говорят... На съёмках самый отвратительный тип этот сигал...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:12:00 13-12-2025

Гость (15:10:26 13-12-2025) Говорят... На съёмках самый отвратительный тип этот сигал...... И поэтому фильмы с его участием отвратительны. Так говорят. )

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:36:03 14-12-2025

Гость (16:12:00 13-12-2025) И поэтому фильмы с его участием отвратительны. Так говорят. ... Только первый захват, что на авианосце - всё остальное унылый кинематограф

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:54:58 14-12-2025

Гость (09:36:03 14-12-2025) Только первый захват, что на авианосце - всё остальное унылы... авианосец при жизни был линкором.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:23:55 14-12-2025

Гость (09:54:58 14-12-2025) авианосец при жизни был линкором.... Да, товарищ, ты прав))

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
серый

15:31:21 13-12-2025

повар в школе ?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:42:14 13-12-2025

За деньги - да

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:08:12 14-12-2025

Он еще жив?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

15:37:59 14-12-2025

Стивен в фильме мочит всех
Такую фильму ждет успех!

  -5 Нравится
Ответить
