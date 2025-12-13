Актер Стивен Сигал сыграет роль в фильме, который будут снимать на Алтае

Причем эта лента станет не единственной, снятой в России с его участием

13 декабря 2025, 15:05, ИА Амител

Стивен Сигал / Фото: кадр из фильма "Руслан"

В 2026 году намечен старт производства трех совместных российско-американских кинолент с участием Стивена Сигала. По информации ТАСС, ссылающегося на заявления Стивена Мао, американского кинопродюсера и главы Studio Mao, съемки одной из картин пройдут на Алтае.

По словам Мао, для одного из проектов в пяти различных регионах России, включая Алтай, будут отсняты отдельные эпизоды.

«Мы горим желанием приступить к реализации этих проектов. В работе над всеми фильмами примут участие как американские, так и российские кинематографисты – мы искренне надеемся на укрепление связей между нашими киноиндустриями», – подчеркнул он.

Продюсер уточнил, что один из фильмов представит собой философскую притчу, сочетающую в себе элементы экшена и "духовного повествования". Также он сообщил о договоренностях по международному прокату картин, которые будут показаны в России, США и других странах.