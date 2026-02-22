Чтобы не погасло! Как в "Лесной сказке" отметили Масленицу
Гостей ждали чай, блины и конкурсы, а кульминацией стало сжигание чучела
22 февраля 2026, 17:51, ИА Амител
В барнаульском парке "Лесная сказка" широко отметили Масленицу, передает корреспондент amic.ru.
Гостей праздника ждали чай, блины, веселые конкурсы. Дети и взрослые перетягивали канат, прыгали по пенькам, играли в крестики‑нолики. Также в парке были организованы фотозона и ярмарка.
«Кульминацией праздника традиционно стало сжигание главного чучела и ее сестриц, которые приняли участие в конкурсе на лучшую масленичную куклу», — рассказал корреспондент amic.ru.
