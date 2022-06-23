Каждый десятый автомобилист в Алтайском крае признался, что купил права

11,5% опрошенных жителей Алтайского края признались, что ездят по купленным правам, следует из результатов опроса, проведённого сайтом «Дром» в 35 регионах.

Чаще, чем на Алтае, водительское удостоверение покупали только в Иркутской области (12,1%), Краснодарском крае (12,8%), Санкт-Петербурге (13,2%), Москве (14,2%), а также в Ленинградской (15,3%), Ростовской (17%) и Самарской (18,8%) областях.

Также жители Алтайского края рассказали, с какого раза сдали на права: 65,8% опрошенных — с первого, 14,7% — со второго и 4,2% — с третьего. При этом у 2,1% респондентов на это ушло больше попыток.

Ещё 1,8% респондентов сообщили, что пока на права не сдавали.