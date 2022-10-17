Балкон и ремонт авто под камерами. Как в Барнауле открывали новый дилерский центр LADA

Новый дилерский центр LADA заработал в Барнауле по адресу: Павловский тракт, 198. Торжественное открытие состоялось 13 октября. Участие в нём принял вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин. Зачем Барнаулу новый центр LADA и насколько востребованы сейчас авто этой марки, читайте в нашем материале.

Что особенного в новом центре LADA

Дилерский центр LADA на Павловском тракте, 198, заменил старый, который располагался на Павловском тракте, 323. По прежнему адресу обслуживать клиентов теперь не будут.

Площадь нового центра — 8 тысяч квадратных метров. Здесь есть шоурум на 533 квадратных метра, рассчитанный на весь модельный ряд «Лада», малярно-кузовной цех, комнаты-раздевалки на втором этаже, балкон с офисами и другие помещения. Всё сделано по самым современным стандартам, отмечает директор Александр Люк:

«Офисные помещения расположены на балконе. Сотрудники будут видеть клиентов, смотреть, как их обслуживают. В случае чего можно выйти к клиентам, пообщаться, выслушать их и принять меры».

Особая гордость — зона отдыха для клиентов, которую постарались создать как можно более комфортной. Здесь есть сеть Wi-Fi, детский уголок и телевизоры. Их несколько: по первому будут транслировать развлекательные программы, а на втором клиент может посмотреть, как ремонтируют его автомобиль, который находится в цеху. Во время трансляции будет указано время приёма, госномер и на сколько процентов завершены работы. Это позволит человеку планировать своё ожидание, подчеркнул Александр Люк.

Открытие дилерского центра LADA / Фото: Екатерина Смолихина

Вскоре в дилерском центре появятся камеры покраски и посты подготовки. Оборудование уже закуплено, его установят уже в конце октября — начале ноября, пояснил руководитель.

Дмитрий Костромин отметил, что открытие нового дилерского центра — знаковое событие, и АвтоВАЗ уверен, что благодаря ему улучшится качество работы с клиентами. Костромин подчеркнул, что LADA в первую очередь обращает внимание на качество дилерской сети, а не на количество центров, поэтому вопросов к работе нового центра быть не должно.

Как продаются автомобили Lada

Продажи автомобилей «Лада» растут существенно. В последние два месяца бренд занимает 40% российского рынка, а по Б-сегменту — и вовсе 85% рынка. И сейчас у бренда положительная динамика продаж, сообщил вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин.

И это при том, что АвтоВАЗ сейчас работает по упрощённому техрегламенту и пока выпускает только три модели автомобиля Lada. Это упрощённые версии Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel. И они пользуются спросом, уверяет директор по продажам «Р-моторс Лада» Роман Шульженко.

«Ожидали, что спрос на простые комплектации будет ниже, но статистика показывает неплохую динамику по этим комплектациям. Недавно в Барнауле закрыли сделку на 30 автомобилей для таксопарка. Это была Lada Granta, самая доступная комплектация. То есть машины вполне востребованы», — отметил Роман Шульженко.

При этом Роман Шульженко подчёркивает, что в наличии всё ещё есть автомобили Lada Vesta и Lada Largus, выпуск которых компания временно остановила.

Однако уже к концу следующего года завод намерен полностью стабилизировать производство и вернуть все комплектации с учётом всех требований и характеристик, говорит Костромин.

Всего же в следующем году LADA собирается произвести порядка 500 тысяч автомобилей.

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