В Барнауле автомобиль без водителя ночью ездил по парковке

В Барнауле ночью на парковке ЖК «Краски» автомобиль LADA Granta при автозапуске для прогрева начал самопроизвольное движение, сообщает «Барнаул 22».

«Проехала более метра, далее шлифовала по гололёду. Никто не пострадал, кроме авторитета электрика по сигнализации», — рассказали в Telegram-канале «Дружный район Барнаул».

Автомобиль без водителя заметил местный житель. Собственника машины оперативно проинформировали о происходящем на парковке.

Фото: t.me/druzhnyyrayon