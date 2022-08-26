В Барнауле продают реплику Peugeot из фильма «Такси» с автографом актера Сами Насери

В Барнауле выставили на продажу реплику из фильма «Такси» с подписью актёра Сами Насери, который сыграл главную роль в картине. Согласно объявлению на сайте Drom.ru, за Peugeot 406 2001 года выпуска продавец хочет получить 420 тысяч рублей.

«Именно эта машина принимала участие в съёмках в Москве. Владею автомобилем четыре года. Последние четыре года зиму не видела. Своим ходом без проблем ездили Уфа — Барнаул (2500 км)», — рассказал автор объявления.

Отмечается, что в автомобиле установлен полный электропакет, салон из кожи, подогрев сидений, климат-контроль и другое дополнительное оборудование.