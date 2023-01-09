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Барнаульская прокуратура назвала причины неудовлетворительной уборки дорог от снега и наледи

Основные показатели за 2022 год говорят о росте ДТП, которые имеют тяжкие последствия. Больше половины из них произошли на пешеходных переходах

09 января 2023, 19:26, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Прокуратура Барнаула вместе с районными прокуратурами проверили исполнение требований законодательства при содержании улично-дорожной сети. Как сообщает пресс-служба ведомства, основные показатели за 2022 год говорят о росте ДТП, которые имеют тяжкие последствия, причём на пешеходных переходах произошло больше половины от всех подобных инцидентов в краевой столице. От травм за прошлый год скончались девять человек.

В ходе проверки прокуроры установили, что в большинстве случаев сопутствующими факторами ДТП является несоответствие пешеходных переходов предъявляемым к ним требованиям. В их числе отсутствие дорожных знаков и разметки, светофоров, а также боковых ограждений и направляющих устройств на автомобильных дорогах общего пользования.

Кроме того, важнейшим фактором, влияющим на состояние аварийности на городских дорогах, является своевременная их очистка от снега и наледи зимой. В Барнауле задействованы 274 единицы снегоуборочной техники, однако износ технического парка составляет более 70%, а недоукомплектованность сотрудниками организаций города, выполняющих работы по очистке улиц, — 31%. Это приводит к неудовлетворительному качеству содержания дорог.

По результатам проверки прокуратурой города в администрацию города внесено представление о принятии мер, направленных на устранение указанных недостатков, которое сейчас находится на рассмотрении.

Комментарии 22

  • Администрация напишет ответ и пошлет. Две организации заняты исследованиями и обменом мнениями. В мире так много всего вокруг чего можно плясать.
    09 января, Гость   Ответить
  • Кто бы прокуратуру проверил
    09 января, Гость   Ответить
  • Обработайте пешеходные дорожки на окраинах города Барнаула!
    09 января, Гость   Ответить
  • Ту и прокурором быть не надо, эту статистику лейтенант гибдд Вам сделает.
    09 января, Гость   Ответить
  • Обрабатывать улицы надо планомерно и везде, а не только там, где чиновники ходят. Проверьте управляющие компании. Кто из них посыпал наледь на своих территориях?А ведь Барнаул такой огромный! И люди живут везде. И не все на машинах ездят.
    09 января, Гость   Ответить
  • Амик, пожалуйста, сделайте фоторепортаж с обледенелых улиц города.
    09 января, Гость   Ответить
  • посмотрите перекресток 280 летбарнаула и 65 летпобеды где ходить людям и детям из школы 133
    09 января, Гость   Ответить
  • Кто обратит внимание на пешеходный переход на проспекте Красноаомейком на нечётной стороне напротив дома 69 б. Особенно вот после осадков 8 января. Такое впечатление, что Центральный район г. Барнаула без главы района. Либо если он есть ему всё по фени... Уважаемая прокуратура обратите внимание.
    09 января, Гость   Ответить
  • Шёл сегодня по пролетарской около Ситицетра - как на катке, а переходы пешеходные как горки(
    09 января, Гость   Ответить
  • Есть еще отвратительно спроектированные переходы, которые не чистят в принципе, т.к. по ним никто не ходит. В целом, личное мнение - по основным магистралям ситуация всё же лучше, чем в предыдущие годы. Тротуары, по крайней мере, на Потоке прошли трактором - тоже лучше, чем раньше. Будем надеяться, что после расчистки дорог, посыпят и их. Хотя для обуви это так себе вариант. С примерами интересно. По мнению сайта 7 + 5 будет 5.
    10 января, Гость   Ответить
  • Тротуар по улице Матросова от меланжевой до Аэродромной завалили снегом с дороги ходим по проезжей части дороги
    10 января, Гость   Ответить
  • Уважаемая прокуратура обратите внимание.-------------Кто то еще уважает неуважаемую рокуратуру?
    10 января, Гость   Ответить
  • Ул. Юрина ,Путейская обочину засыпали снегом люди,дети идут в школу,детей ведут в детский сад прямо по дороге у людей просто нет вариантов
    10 января, Гость   Ответить
  • Малахова,А,Петрова тротуары приведите в порядок,бездельники.
    10 января, Гость   Ответить
  • Это как же так, случилось износ техники 70%. Я стесняюсь спросить, а раньше вы куда смотрели? Или пилили бюджет?
    11 января, Гость   Ответить
  • однако износ технического парка составляет более 70% - пагадите, а нам кажинный год тут рассказывали, сколько они единиц техники нынче закупили? Там не по одной сотне было. Она у них что, одноразовая? Сезон поработала, и все, в утиль?
    11 января, Гость   Ответить
  • агадите, а нам кажинный год тут рассказывали, сколько они единиц техники нынче закупили? Там не по одной сотне было----------покупают же не только для барнаула, но и для других городов и районов края
    11 января, Гость   Ответить
  • ну что вы как маленькие - большие деньги больше вранья
    11 января, Гость   Ответить
  • покупают же не только для барнаула - да что вы говорите? А это кто писал? "Долгие годы это было большой проблемой для краевой столицы, но с 2019 ситуация изменилась. Во-первых, была закуплена дополнительная техника для уборки снега на сумму более 50 миллионов рублей. Сегодня парк МБУ "Автодорстрой" практически полностью укомплектован." И что, с 2019 года вся техника самортизировала? Да и, насколько помню, про закупку именно для Барнаула не один раз писали.
    11 января, Гость   Ответить
  • И еще - "Алтайскому краю по итогам 2020 года с учетом средств краевого бюджета приобрели новой дорожной и снегоуборочной техники на сумму порядка миллиарда рублей. Об этом заявил зампредседателя правительства края Александр Климин." Из них - "В краевую столицу 15 января поступила 21 единица техники, в том числе четыре комбинированные дорожные машины, пять тракторов, по два фронтальных погрузчика и автогрейдера общей стоимостью 67 миллионов рублей, которые взяли из бюджета края" Оно где все?
    11 января, Гость   Ответить
  • А это кто писал?------а я откуда знаю? вы же нашли. и опять же путем несложных (пусть и приблизительных) подсчетов по цифрам приведенным ниже, получается, что районам края досталось почти 300 единиц техники. ну а насчет износа это вам в бухгалтерию надо. они там амортизацию ведут
    11 января, Гость   Ответить
  • а я откуда знаю? - вы не в курсе, что такое риторический вопрос?))) Писал это как раз Амик, а вторая статья с какого-то другого ресурса. Ну а про группу амортизации могу сказать - 15-20 лет. Так что...
    11 января, Гость   Ответить
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