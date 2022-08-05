Для детей из посёлка Лесного в Барнауле выделят школьный автобус

Глава Барнаула Вячеслав Франк принял решение выделить школьный автобус для первоклассников посёлка Лесного. Их будут возить в учебные заведения Новосиликатного.

Разве в посёлке Лесном нет своей школы?

Есть. Это школа № 99. И как раз сейчас в ней проходит капитальный ремонт. 14 миллионов рублей выделили на эти цели в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем образования». И ещё на 8 млн закупят оборудование.

Однако школа небольшая и не может вместить всех детей, которые живут в посёлке. Как сообщили в администрации Барнаула, в этом образовательном учреждении обучаются 460 детей. При этом рассчитано оно на 192 человека.

«К примеру, только в первый класс 99-й школы ежегодно принимают 48 детей. В этом году 25 первоклассников, к сожалению, не зачислены по причине отсутствия свободных мест», — пояснили в мэрии.

Фото: barnaul.org

Где будут учиться дети, которым не хватило места в школе посёлка Лесного?

Они будут обучаться в школах посёлка Новосиликатного. Это учреждения образования № 50 и № 118.

Чтобы дети могли с комфортом туда добираться, депутаты Барнаульской городской Думы Лариса Белькова и Юрий Ряполов попросили главу города Вячеслава Франка выделить для первоклассников школьный автобус.

Выслушав доводы, Вячеслав Франк принял решение автобус выделить.

«Считаю, что нам необходимо обеспечить организованную перевозку первоклассников в школы Новосиликатного. Такое поручение по школьному автобусу для Лесного я дам профильным комитетам», — сказал мэр.

Фото: barnaul.org

Как будут доставлять детей до школ?

Лариса Белькова сообщила, что будет составлен график движения автобусов и утверждён маршрут. Всю информацию доведут до родителей.

«Безусловно, нам важно обеспечить и безопасность детей. Поэтому два раза в год в городе проводится плановое обследование всех школьных маршрутов, определяется техническое состояние проезжей части по их движению, соответствие требованиям безопасности», — добавила Белькова.

Сколько детей в Барнауле возят на школьных автобусах и как это организовано?

«В новом учебном году подвоз планируется организовать в 19 школах. Автобусами воспользуются порядка 2600 детей из 22 отдалённых микрорайонов Барнаула», — пояснил Вячеслав Франк.

Он объяснил, что разрабатывается маршрут для школьных автобусов. Все они оборудованы светосигнальными устройствами и ремнями безопасности. В салоне есть аптечки, кнопки экстренного вызова помощи. На каждый автобус установлена аппаратура спутниковой навигации «ГЛОНАСС».

До 1 сентября в Барнаул прибудут три новых школьных автобуса. Средства на их покупку выделили из городского бюджета.