Огромную кучу мусора в Барнауле припорошило снегом и теперь она выглядит «по-новогоднему»

Жители Барнаула пожаловались на кучу мусора, которая с каждым днём становится всё больше, сообщают в паблике «Чёрное и белое Барнаул».

«Центр города. Папанинцев, 76», — указала местная жительница.

В комментариях предположили, что кто-то возле контейнеров выкинул чёрные мешки со строительным мусором, что усложняет работу компании, которая занимается вывозом отходов. Один из жителей отметил, что накануне приезжал мусоровоз, но дорогу перегородил припаркованный автомобиль.

В паблике сошлись во мнении, что мусор явно принадлежит жителям близлежащих домов, а не кто-то его целенаправленно привозит, а значит, они и должны следить за тем, чтобы к площадке был свободный доступ и не было строительного мусора.

Фото: vk.com/chb_brn