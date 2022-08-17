В Барнауле страховщица обманывала водителей и успокаивала их отговорками

В Алтайском крае задержали сотрудницу страховой компании, подозреваемую в мошенничестве при продлении страховых полисов, сообщает региональное МВД.

51-летняя женщина работала страховым агентом в Барнауле. Она уведомляла автовладельцев о том, что им необходимо продлить полис обязательного страхования на машину.

«В переписке указывала номер счёта, на который необходимо было перечислить деньги, однако после получения денег страховку не оформляла. На вопросы клиентов о том, когда же будет готов полис, придумывала различные предлоги и отговорки», — рассказали в ведомстве.

В полицию обратился один из пострадавших, который перевёл страховщице около 12 000 рублей. На данный момент известно о пяти подобных случаях — сумма ущерба составляет примерно 60 000 рублей.

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы за «мошенничество с причинением значительного ущерба».