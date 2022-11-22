В Барнауле трактор «сорок минут» скрёб чистый асфальт на дороге
Тракторист пытался очистить от снега проезжую часть
22 ноября 2022, 15:29
В барнаульском посёлке Бельмесёво тракторист пытался очистить от снега дорогу, на которой не было снега, сообщает «В курсе 22».
«Вот снега навалило. Как работают, как тяжело. И так уже минут сорок работают», — иронично комментирует происходящее автор видео.
Он также поинтересовался, сколько в итоге денег потрачено на эту уборку снега с проезжей части.
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