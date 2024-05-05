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Барнаулец погулял по краю балкона на глазах у очевидцев

Спустя некоторое время он залез обратно

05 мая 2024, 22:30, ИА Амител

Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"
Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"

Барнаулец вылез на балкон и прогулялся по краю на глазах у очевидцев. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Мужчину заметили на балконе дома по адресу Власихинский проезд, 108. Под камерами и взглядами прохожих, которые остановились, чтобы понаблюдать за опасным трюком, он прогулялся по краю, но через некоторое время забрался внутрь.

Обошлось без трагедии, все живы.

Барнаул

Комментарии 7

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Гость

05:20:08 06-05-2024

а этаж какой?

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Гость

08:08:41 06-05-2024

Гость (05:20:08 06-05-2024) а этаж какой?... Первый

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Гость

08:45:03 06-05-2024

Гость (08:08:41 06-05-2024) Первый... Видно же, что минимум второй.

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Гость

10:01:12 06-05-2024

Гость (08:45:03 06-05-2024) Видно же, что минимум второй.... нам не видно!

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ворчун

19:06:25 06-05-2024

Гость (05:20:08 06-05-2024) а этаж какой?... Тест на возраст: ты прыгнул за окно, а этаж какой)))

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ДМВ

07:39:36 06-05-2024

Точно барнаулец, может гость нашего славного города

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Гость

12:22:27 06-05-2024

Как же без трагедии обошлось? Отсутствие мозгов, и как следствие, инстинкта самосохранения, уже трагедия.

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