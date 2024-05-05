Барнаулец погулял по краю балкона на глазах у очевидцев

Спустя некоторое время он залез обратно

05 мая 2024, 22:30, ИА Амител

Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"

Барнаулец вылез на балкон и прогулялся по краю на глазах у очевидцев. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Мужчину заметили на балконе дома по адресу Власихинский проезд, 108. Под камерами и взглядами прохожих, которые остановились, чтобы понаблюдать за опасным трюком, он прогулялся по краю, но через некоторое время забрался внутрь.

Обошлось без трагедии, все живы.