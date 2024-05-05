Барнаулец погулял по краю балкона на глазах у очевидцев
Спустя некоторое время он залез обратно
05 мая 2024, 22:30, ИА Амител
Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"
Барнаулец вылез на балкон и прогулялся по краю на глазах у очевидцев. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Мужчину заметили на балконе дома по адресу Власихинский проезд, 108. Под камерами и взглядами прохожих, которые остановились, чтобы понаблюдать за опасным трюком, он прогулялся по краю, но через некоторое время забрался внутрь.
Обошлось без трагедии, все живы.
05:20:08 06-05-2024
а этаж какой?
08:08:41 06-05-2024
Гость (05:20:08 06-05-2024) а этаж какой?... Первый
08:45:03 06-05-2024
Гость (08:08:41 06-05-2024) Первый... Видно же, что минимум второй.
10:01:12 06-05-2024
Гость (08:45:03 06-05-2024) Видно же, что минимум второй.... нам не видно!
19:06:25 06-05-2024
Гость (05:20:08 06-05-2024) а этаж какой?... Тест на возраст: ты прыгнул за окно, а этаж какой)))
07:39:36 06-05-2024
Точно барнаулец, может гость нашего славного города
12:22:27 06-05-2024
Как же без трагедии обошлось? Отсутствие мозгов, и как следствие, инстинкта самосохранения, уже трагедия.