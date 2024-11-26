Барнаульский магазин сантехники "Стройклассика" проводит распродажу – скидки от 30%
Акция продлится до конца декабря
26 ноября 2024, 14:00, ИА Амител erid: LjN8KSCB1
Если вы давно мечтаете о стильной и функциональной ванной комнате, то сейчас самое время такую ванную сделать. Скоро в магазине "Стройклассика" откроется новый, современный шоурум сантехники, и в честь этого события здесь объявляют масштабную распродажу существующих экспозиций.
В "Стройклассике" богатый выбор продукции от ведущих мировых брендов: унитазы, ванны, биде, раковины, зеркала, смесители и другие товары.
Итак, по распродаже можно купить:
- унитазы и биде – от классических до современных конструкций, для создания функционального и стильного интерьера;
- ванны и душевые кабины – идеальные решения для комфортных и расслабляющих водных процедур;
- раковины и зеркала – функциональные и элегантные предметы, которые станут неотъемлемой частью интерьера;
- смесители и аксессуары – сочетающие высокое качество и стиль.
Не упустите шанс приобрести качественную сантехнику по выгодным ценам. Приходите в "Стройклассику".
Количество товаров ограничено. Распродажа продлится до 31 декабря 2024 года.
Магазин сантехники "Стройклассика"
Адрес: Барнаул, пр. Строителей 56б
"ВКонтакте"
Тел.:+7 (3852) 22-31-41ООО "Италонстрой"
Комментарии 0