Барнаульский магазин сантехники "Стройклассика" проводит распродажу – скидки от 30%

Акция продлится до конца декабря

26 ноября 2024, 14:00, ИА Амител erid: LjN8KSCB1

Здание "Стройклассики" / Фото предоставлено магазином

Если вы давно мечтаете о стильной и функциональной ванной комнате, то сейчас самое время такую ванную сделать. Скоро в магазине "Стройклассика" откроется новый, современный шоурум сантехники, и в честь этого события здесь объявляют масштабную распродажу существующих экспозиций.

В "Стройклассике" богатый выбор продукции от ведущих мировых брендов: унитазы, ванны, биде, раковины, зеркала, смесители и другие товары.

Итак, по распродаже можно купить:

унитазы и биде – от классических до современных конструкций, для создания функционального и стильного интерьера;

– от классических до современных конструкций, для создания функционального и стильного интерьера; ванны и душевые кабины – идеальные решения для комфортных и расслабляющих водных процедур;

– идеальные решения для комфортных и расслабляющих водных процедур; раковины и зеркала – функциональные и элегантные предметы, которые станут неотъемлемой частью интерьера;

– функциональные и элегантные предметы, которые станут неотъемлемой частью интерьера; смесители и аксессуары – сочетающие высокое качество и стиль.

Варианты ванных комнат / Фото: "Стройклассика"

Не упустите шанс приобрести качественную сантехнику по выгодным ценам. Приходите в "Стройклассику".

Количество товаров ограничено. Распродажа продлится до 31 декабря 2024 года.

Магазин сантехники "Стройклассика"

Адрес: Барнаул, пр. Строителей 56б

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Тел.:+7 (3852) 22-31-41ООО "Италонстрой"

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