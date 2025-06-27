Барнаульский пляж "Лапа" отпразднует официальное открытие с бассейнами, музыкой и паром

28 и 29 июня в водном парке пройдет праздник под открытым небом

27 июня 2025, 20:10, ИА Амител erid: 2W5zFJ5vCrt

Барнаульский пляж "Лапа" / Фото: Всеволод Клещев

На правом берегу Оби у Гребного канала появилось новое место притяжения – водный парк "Лапа". Пространство для отдыха на природе уже принимает гостей с 12 июня, а в ближайшие выходные (28 и 29 июня 2025 года) здесь пройдёт официальное открытие с праздничной программой.

Пляж, бассейны и спорт под открытым небом

В "Лапе" созданы все условия для комфортного досуга всей семьи. Здесь – ухоженный пляж, на котором дежурят спасатели и медик, душевые, раздевалки, туалеты и шезлонги. Для тех, кто любит активный отдых, работает прокат сапбордов, байдарок, лодок и каяков. По акватории гребного канала проходят экскурсии на водном катере. На территории обустроили площадки для волейбола, тенниса, футбола и игры в городки, а для релакса – два бассейна с подогревом (детский и взрослый).

На "Лапе" также будут проходить вечеринки, концерты и соревнования.

Барнаульский пляж "Лапа" / Фото: Всеволод Клещев

Праздничный уикенд и акция на вход

В выходные 28 и 29 июня гостей ждёт тематическая праздничная программа:

Банные дни – веники, шапки да варежки, парения в мобильных банях и горячие бассейны.

Травяные чаи Алтая и пироги с пылу с жару.

Концерт Александра Волокитина.

Это еще не всё: до 6 июля 2025 года действует скидка 50% на входной билет. Парк работает в любую погоду.

Как добраться

Для гостей организовали бесплатный трансфер от площади Октября (остановка "Молодёжный театр"). Автобусы курсируют каждые 30 минут с 10:00 до 21:00. Ещё один вариант – пригородная электричка до станции "Гребной канал", откуда до пляжа всего три минуты пешком.

Пляж "Лапа"

Тел.: +7 (3852) 39-09-09

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