Сотрудников подкосило: в Бийске из-за вспышки гриппа и ОРВИ трамваи и автобусы начнут ходить реже

Сотрудников «Бийскогортранса» подкосили ОРВИ и грипп, из-за чего многим пришлось отказаться от выхода на работу, уйдя на больничный. Как сообщает «Бийский рабочий», из-за этого в ближайшие дни в городе увеличат интервал движения трамваев.

Как узнали журналисты, много заболевших и среди сотрудников автотранспорта — болеют как водители, так и кондукторы. Нехватка работников в автобусных экипажах будет сохраняться в течение двух ближайших недель — почти до самого Нового года, в дни, когда транспорт наиболее востребован.

Чтобы как-то решить проблему, решили немного увеличить интервал движения популярных маршрутов № 23 и 35. При этом пригородные рейсы проблема не коснется и там автобусы будут ходить в привычном графике.

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Напомним, что в Бийске быстро растёт число заболевших свиным гриппом H1N1, при этом с первыми больными врачи столкнулись буквально неделю назад. Медики уверены, что число заражённых будет расти в ближайшие шесть-восемь недель. При этом в ряде случаев болезнь сопровождается осложнениями.