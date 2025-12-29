Бийские продавцы мебели устроили "разборки" за покупателя
Между продавцами завязался словесный конфликт, которые перерос в оскорбления
29 декабря 2025, 14:14, ИА Амител
В одном из торговых центров Бийска произошел конфликт между продавцами из‑за покупательницы: женщина зашла в мебельный отдел, а продавец из соседнего отдела стала приглашать ее к себе, сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
Сотрудник мебельного отдела сделал коллеге замечание, после чего между женщинами завязался словесный конфликт. В ходе перепалки одна из продавщиц, не сдержавшись, оскорбила оппонентку, тем самым унизив ее честь и достоинство.
Покупательница в итоге покинула магазин, а в отношении продавца, допустившего оскорбления, был составлен протокол по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ.
Мировой судья судебного участка № 2 города Бийска рассмотрел дело и назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей.
