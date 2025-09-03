НОВОСТИПроисшествия

Бийчанин украл свои же вещи из комиссионного магазина из-за высокой цены выкупа

Продавец запрашивал сумму в 2,5 раза превышающую первоначальную

03 сентября 2025, 09:45, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru
В Бийске 21-летний местный житель был задержан за кражу собственных вещей из комиссионного магазина, сообщает пресс-служба МУ МВД "Бийское".

«Двумя месяцами ранее молодой человек сдал в комиссионку свой ноутбук и пневматическую винтовку, получив за них 17 тысяч рублей. Когда он вернулся, чтобы выкупить имущество, продавец запросил сумму в 2,5 раза превышающую первоначальную», – пишет пресс-служба.

Не согласившись с наценкой, парень под предлогом осмотра вещей дождался, пока продавец отвлечется, схватил свои вещи и попытался скрыться.

Полиция оперативно задержала злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье 161 ("Грабеж"). В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

10:25:20 03-09-2025

Дааа, клинический идиот...
Шмотки свои не получил, зато срок на ровном месте получит, статью просто с пола сам поднял.

Avatar Picture
Александр

11:21:06 03-09-2025

это ростовщичество...грабеж...купили у него по дешману и ему же хотели втюхатьв 2.5 раза дороже...разогнать к чертям эти шарашки...ломбарды или как они называются...на заводы рабочими пусть идут работать...паразиты на теле народа...

Avatar Picture
Гость

11:58:31 03-09-2025

Награбленое вернут хозяину ломбарда. Он продаст это с наценкой. Грабитель заработает судимость и возможно срок. Это просто невежество. Невежество и глупость основные причины проблем людей.

