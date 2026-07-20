Бывший клуб "Фараон" начали перестраивать под новое заведение в Барнауле. Фото

Рабочие сняли вывеску, разобрали часть входной группы и огородили площадку

20 июля 2026, 14:10, ИА Амител

Ремонт на месте бывшего клуба "Фараон" / Фото: amic.ru

У здания бывшего ночного клуба "Фараон" в Барнауле начались строительные работы. На днях с фасада сняли вывеску, а входную группу огородили забором.

Сейчас рабочие частично разобрали кирпичную кладку и облицовку входа. Каркас навеса пока сохранили. Что именно появится в помещении после ремонта, официально не сообщается.

По информации издания "Толк", на месте "Фараона" до конца этого года может заработать новое заведение. Площадку планируют ориентировать на молодежную аудиторию. При этом владельцы могут отказаться от привычного формата ночного клуба и сделать ставку на более современную развлекательную концепцию. Другие подробности пока неизвестны. Инициаторы проекта от комментариев воздержались.

Напомним, "Фараон" прекратил работу в марте 2026 года. Ранее управляющий заведением Илья Колтаков рассказывал amic.ru, что клуб закрылся не из-за финансовых проблем. По его словам, сам формат устарел, а интерес молодежи сместился в сторону баров, ресторанов, гастрономических проектов и заведений с живой музыкой.

Тогда Колтаков не исключал, что позднее на месте "Фараона" откроют другое заведение.