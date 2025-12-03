Что известно о деле турагента из Барнаула, которую обвиняют в продаже фейковых путевок?

Сейчас в отношении Татьяны Плиевой возбуждено сразу несколько уголовных дел о мошенничестве

03 декабря 2025, 16:05, ИА Амител

Следственные действия в отношении Татьяны Плиевой / Фото: 22.мвд.рф

Сразу несколько уголовных дел по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве возбудили в отношении 42‑летней жительницы Барнаула Татьяны Плиевой. Ее подозревают в продаже несуществующих туристических путевок на несколько миллионов рублей, женщине определили меру пресечения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю. Amic.ru рассказывает, что известно об этом деле.

Что сделала женщина?

По версии следствия, уроженка Барнаула долгое время работала менеджером в турагентстве, завоевала доверие клиентов и сформировала постоянный круг заказчиков. В 2022 году Плиева перестала заниматься турбизнесом и сменила деятельность, однако продолжала брать деньги у граждан, которые хотели поехать в турпоездки по России и за рубеж. Полученные на бронирование деньги женщина тратила по своему усмотрению и своих обязательств не выполнила.

Как "работала" турагент?

Сюжет о деятельности Плиевой в сентябре 2025 года выпустил телеканал "Катунь 24". Журналисты рассказали, что Плиева годами работала в туротрасли, "располагала к себе", пострадавшие уже пользовались ее услугами, а поэтому подозрений к ней у клиентов не возникало. По тем же причинам у нескольких жертв Плиевой не было с ней официальных договоров и подтверждений оплаты.

По словам пострадавших, Плиева просила переводить деньги то на банковскую карту матери, то на счет сестры. Например, одна из клиенток перевела на карту матери Плиевой 260 тысяч рублей на отпуск, а другая отправила 380 тысяч рублей на карту сестры женщины, сообщала "Катунь 24". Также обманутые клиенты полагают, что Плиева могла создать подобие пирамиды и оплачивать ранее взятые обязательства за счет новых клиентов. А первые срывы поездок начались в 2023 году.

О возбуждении в отношении Плиевой первого дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") стало известно еще в сентябре 2025 года.

Сколько человек пострадало?

Всего в полицию обратилось 14 человек, которым женщина сорвала отпуск. Среди пострадавших как барнаульцы, так и жители других российских регионов, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Какова сумма ущерба?

Всего злоумышленница, по предварительным данным, нанесла ущерб гражданам на три миллиона рублей, считают правоохранители.

Что с подсудимой сейчас?

У Плиевой провели обыск, в ходе которого полицейские изъяли компьютерную технику и документацию. Подозреваемую поместили под домашний арест. Сейчас расследование продолжается, полицейские устанавливают возможные дополнительные эпизоды ее противоправной деятельности.

Что говорила сама Плиева?

Татьяна Плиева ранее заявляла изданию "Банкфакс", что не отказывается от своих долгов и намерена их постепенно выплатить. Также Плиева рассказала, что ей якобы начали поступать угрозы от одной из клиенток, у которой сорвался отпуск. Этой клиенткой была руководитель издательского дома "Регион" (к нему относится телеканал "Катунь 24") Ольга Пашаева, которая якобы устроила Плиевой "прессинг в мессенджере" и "подключила ресурсы возглавляемого медиахолдинга". Сама Пашаева отрицать связь с Плиевой не стала, а сюжеты на телеканале объяснила заботой о других пострадавших.